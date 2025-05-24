Dikkatinizi çekmiştir.

Son günlerde Avrupa'dan İsrail'e sesler yükselmeye başladı.

Neden?

60 bin insan dünyanın gözü önünde barbarca katledildi diye mi?

Gazze'de yaşanan vahşeti artık insan vicdanı kaldıramıyor diye mi?

14 bin bebek açlıktan ölümün eşiğinde diye mi?

Sahi ne oldu da bu sesler bir anda yükselmeye başladı?

Ve ilginçtir tüm bunlar yaşanırken ABD'de 2 İsrailli diplomatın öldürülmesi garip değil mi?

…

Yaşananlar hepimizin malumu…

Bir dünyanın gücü yetmedi bir avuç katil sürüsünü durdurmaya!

Dünya! derken insanlıktan bahsetmiyoruz, insanlık onurlu duruşunu gösterdi Japonya'dan Amerika'ya kadar.

Ama kendini hukukun, insanlığın, dünyanın emanetçisi gibi görenler sınıfta kaldı.

Bu süreçte Türkiye, İspanya, İrlanda gibi birkaç ülke hariç kimsenin sesi çıkmadı.

Aradan aylar geçti, binlerce masumun canı gitti…

Şimdiyse Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin Netanyahu'ya karşı cephe almaya başladı.

Peki neden?

Hadi Trump için göstermelik bir senaryo diyelim!

Avrupa'ya ne demeli?

Ekonomik ve siyasi çıkarları artık Vicdanlarını bastıramadığı için mi?

Yoksa ABD'den intikam almak için mi?

Keşke ilk sorunun cevabını verebilsek.

Ama karneleri, vicdanlarını sorgulatacak türden vakalarla dolu.

Ama diğer soru reel politikle cevaplandırılabilir.

ABD ile AB gayriinsani gayri ahlaki bir ortaklık sergilediler mevzu insanlık olunca.

Ta ki Yeni Trump Dönemi'ne kadar.

ABD koltuğuna ikinci kez oturan Trump, daha ilk günlerinde savaş bayrağını açtı.

NATO üyesi Avrupa ülkelerinden savunma bütçelerini arttırma talebiyle başladı, gümrük vergileri ile zirveye çıktı.

Dahası da var tabi.

Avrupa ülkelerinin iç işlerine müdahaleleri, açıktan isim desteklemeleri de cabası.

Bir de ABD'siz yani savunmasız kalma korkusu salladı tüm kıtayı.

Açıktan kimse Trump'a meydan okuyacak değildi elbet.

Ama unutulmamalı ki her biri bir dönemin Amerika'sıydı..

Haliyle ABD'yi en yumuşak karnından yani İsrail'den vurmak daha akılcı olacaktı.

Öyle de oldu.

Önce Fransa "Filistin'i tanıyacağız" dedi, en son İngiltere "Ticareti keserim" uyarısı yaptı.

Keşke geri adım attırabilseydi bunlar ama İsrail adeta "Siz misiniz bana sopa gösteren" der gibi, Batı Şeria topraklarında diplomatları namlunun ucuna koydu.

İş çığırından çıkacak gibi görünüyordu.

Zira ABD, İngiltere, Fransa, İtalya derken İsrail tüm müttefiklerini kaybedebilirdi.

Ve bir son dakika!

"ABD'nin başkenti Washington'da Yahudi Müzesi yakınlarında iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü. Gözaltına alınan saldırgan "Özgür Filistin" diye bağırdı."

Ve hemen dünyada "Antisemitizm" naraları atılmaya başlarken, İsrail Avrupa'yı suçladı…

Öyle işte..!

Benimki bir senaryo!

Devamını varın siz düşünün..

Umarım yanılırız.

Avrupa bizi utandırır, umarız.

***

Bugün Gazze'den yükselen bir feryatla çınladı kulaklarım!.

'Birazdan geliyorum anne.' dedikten sonra evden çıkan ama dakikalar sonra ölüm haberi gelen bir gencin annesinin feryadı ile!

Boğazım düğümlendi.

" Dünyada bizi yalnız bırakanlar bizim gördüklerimizi görsünler Allah'ım!"



