Tarihçilerin, Siyaset bilimcilerin ortak kanısı…

Eğer bugün bir yerde sınır tartışması var ise ve bu taraf devletleri savaşa sürüklemiş ise oradan muhakkak İngiltere geçmiştir!

İşte son örneğini Güney Asya'da gördük.

Pakistan- Hindistan.

Yine sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bir savaş.

Ve yine bir İngiliz'in ayak bastığı toprak.

Tesadüften ötesi bir durum bu.

Dünya Ortadoğu'yu, İran'ı, Tayvan'ı beklerken bomba Keşmir'de patladı.

Şimdilik durdu gibi.

Ama her an yeniden patlak verebilir!

Şöyle 200 yıl öncesine gidelim.

Ticaret yollarının en önemli güzergahı ve Baharat Yolu'nun çıkış noktasındayız..

İngilizler de orada!

Neden peki?

Cevabı çok basit: "Para"!

Asya'nın en büyük güçlerinden biri olan Türk Babür İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla 1858 yılında Hint coğrafyası tamamen İngiliz sömürgesi haline getirildi.

Hem kaynağı hem insanı 89 yıl İngiliz bayrağı ile sömürüldü.

1947'da çekildiler ama bu da kolay olmadı tabi.

Müslümanlar Pakistan'ı, Hindular ise Hindistan'ı kurdu.

İngilizlerden geriye ise bir kriket oyunu bir de Keşmir sorunu kaldı.

Neden?

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Keşmir oldukça stratejik bir konumda.

Her iki ülkeyi de besleyen su kaynakları bu bölgede.

Çin'e, Afganistan'a komşu.

Yukarıda Sovyet Rusya…

İnsan kaynağı oldukça fazla.

Bırakılır mı peki kendi başına? Hayır.

O yüzden İngilizler oradan giderken haritada Keşmir'i ayrı tuttu

Nüfusu yüzde 90 Müslüman olan Keşmir'e bir prens atadı.

Hindu bir prens.

Klasik İngiliz siyaseti yani.

Sınırı çizerken kavga bırakan, çekilirken fitili uzatıp giden o İngiliz aklı…

Siz misiniz bağımsızlık isteyen der gibi!

O gün bugündür huzur bulmadı o coğrafya.

Tıpkı Filistin gibi.

Kıbrıs gibi.

Hatta Irak, Yemen, Sudan, Nijerya, Kenya gibi.

Hepsinin ortak özelliği oralarda bir dönem İngiliz sömürü düzenin hakim olması.

Ne tesadüf ama!

Tek tesadüf İngilizlerde değil!

Bugün tüm coğrafyalarda bir de Amerikan emperyalizmi görüyoruz.

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun karakolu olarak kullanıyorlar Kıbrıs'ı.

İsrail'in güvenliği için katledilmesine göz yumuyorlar Gazzelilerin

Çin'in batıya gelişini engellemek için en büyük destekçisi Hintlilerin

Haliyle taşın altından nasıl İngiliz çıkıyorsa üstünden de ABD.

Avrupa mı?

Onlar ise akbaba gibi çevrede.

Nasıl olsa ölenler Müslüman!

Ve bir değeri yok onlara göre.

Ukrayna olunca kıyamet koparanlar, dünyayı ayağı kaldıranlar, konu Filistin olunca Keşmir olunca üç maymunu oynuyor.

***

Ve unutmadan, İsrail!

Hindistan'ın en büyük silah tedarikçisi.

Keşmir'de uygulanan baskıcı politikalar da tanıdık!

Ve bu ittifaktan Batı rahatsız değil.

Çünkü mesele insan hakları değil!