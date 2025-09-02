Pop feylesofumuz Dücane Cündioğlu bir defasındademişti. Ben de Aristo'nun bilmediğim bir sözü yüzünden ne çok kelime yaktığımı fark ettim. Felaket hayıflandım. Atasoy Müftüoğlu'nun son yazsısında muttali olduğum o söz şöyleydi:Maksadınız kötüyü/kötülüğü aklamaksaolmanız hiçbir işinize yaramaz. Tam aksine, ahlaksızlığınızı açığa çıkarır. Mesela...'intesmiye ettiği'i,diye yere göğe sığdıramaması ahlaksızlığın en trajik örneklerindendir. Nasıl ki zeki veya bilge olmak Hitler'i aklamaya yetmiyorsa, hırsızlığı (tüm mesai arkadaşlarının itiraflarıyla) ortaya çıkmış birini de aklamaya yetmez. Hep yazdım, yineleyeyim:yollu çıkışlar yolsuzluk itirafından öte anlam taşımaz.

***

demenin ahmaklıkdışında tevili olmaz. Şayet aklı başındabunu söylüyorsan,olduğunu dermeyan ediyorsundemektir. Siyasi ahlaksızlığı, "Atatürkçülük"Bu bakımdan'i çok yaratıcı buluyorum.Hiç değilse'ın füze denemelerineAtatürkçülüğe aykırı bulduğu için değil,balıklara ve balıkçılığa zarar verir düşüncesiylekarşı çıkmıştır.demişti ya onu diyorum.kıvamındaAtatürkçülük yapanlarilediyenlerarasında yıllarcabitmeyen münakaşa30 Ağustos ZaferBayramı vesileyleiyice depreşti. Pop Atatürkçülere soracakolursanız, Mustafa Kemal yedi düvelikovmakla kalmamış, pandemi dönemindeÇin'in gönderdiği 2 milyon virüs kiti ücretiniyıllar önce peşinen ödemiş. Atatürkkarşıtlarına soracak olursanız, Atatürk'üSamsun'a Vahdettin de göndermemiş,Samsun zaten İngiliz işgali altındaymış,İngilizlerle görüşmeye gitmiş. Hülasa,İngilizlerleişikotarmış.

***

Kimsenin tartışmasına bir şey demem. Allah herkesin çarşısına Pazar versin. Lakin kimsecikler de'in, Oktay Sinanoğlu'nun,'ınAtatürkçülüğü ileAtatürkçülüğünü bir tutmasın. Unutulmasın: 15 Temmuz direnişi antiemperyalist cephenin zaferidir. İsrail ileyaşadığımız şu günlerde iç cepheyi tahkim etmek yerine bozguna uğratmaya neden olacak tartışmalardan uzak durmak gerekmez mi?Ahlaksızlara lafım yok, zira onlar akletmezler. Ahlak sahiplerine hatırlatayım: Soykırımcı İsrail'in Başbakanı"Fighting Terrorism" (Terörizmle Mücadele, 1995) adlı kitabında, Ortadoğu'daki Batı karşıtı duyarlılığınortaya çıkardığınıbunlardan birinin Mısır'ın Nasır'ının ve Suriye ile Irak'taki Baas Partisi'nin Pan- Arap milliyetçiliği olduğunu, diğerinin ise Müslüman Kardeşler ve diğer İslamcı örgütlerden meydana geldiğini belirtmiş, çözüm önerisi olarak da şunu önermişti:Dediği gibi de olmadı mı? Daha sonra da mezhepçilik üzerinden aynısahneye koyulmadı mı?