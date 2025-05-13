İlk günden beri "Türkiye Yüzyılı" sloganını yadsımıştım. Ayakları yere basmayan, derbeder bir "söylem" olarak değerlendirmiştim.

Lafın düzünü edelim: Gerçekçi bir hedef veya ideal olarak görmemiştim.

Dahası, her slogan gibi idrakimizi manipüle etmekten öte pek işe yaramayacağını düşünmüştüm.

Elbette, stratejik bir hedefe, "Yeniden Büyük Türkiye" gibi muazzam bir ideale karşılık geldiğinin, yani, bir nevi "kızılelma" ihtiyacına tekabül ettiğinin farkındaydım.

Ama yine de abartılı buluyor, içinin doldurulabileceğine inanmıyordum.

Yanlış anlaşılmasın, herkesten çok inanmak istiyordum. Ama hamasetle işim olmazdı.

Hayır, kendimize güvensizlikle de alakası yoktu.

***

Türkiye'nin imkânlarını ve dünya sisteminin gücünü hesaba katmamak kendini kandırmak demektir.

Üç yüzyıllık mağlubiyet üç yılda galibiyete dönüşmez.

Stratejik sabır gerektirir.

Hülasa, Türkiye Yüzyılı benim için olmayacak duaya âmin demek gibi bir şeydi. Lakin pişmiş aşa su katmak da istemedim, sustum.

Gelgelelim...

"Terörsüz Türkiye" çok daha yakın ve mümkün bir hedefti.

Şükür ki şükür 15 Ekim süreci sonuç verdi. PKK kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını ilan etti.

Nereden bakarsanız bakın bu yüzyıllık bir adımdı.

Şayet bu adıma dahili ve harici bedhahlarının desiseleriyle çelme takılmazsa Türkiye Yüzyılı hayal olmaktan çıkar.

Zira "Terörsüz Türkiye"nin maddi manevi kazanımları saymakla bitmez.

***

Türkiye bu süreçten kazançlı çıkacaktır ama ihtiyatlı olmak lazım gelir. Her şeyden evvel süreç henüz tamama ermemiştir.

Kategorik olarak mezkûr sürece karşı çıkanlar, PKK'nın kendi sosyolojisini rehabilite etmeye yönelik fesih açıklamasındaki ifadeleri öne çıkaracaklardır.

Öne çıkarılması gereken, fesih açıklamasındaki "Tam Bağımsız Türkiye" vurgusudur.

Takdir edersiniz ki daha önce "Kürt sorununu" (sözde) çözmeye çalışan "sömürge aydınlarının" en çok rahatsız oldukları şey de bu vurgudur.

Terörle mücadele eden Mehmetçiğe daha dün "Sarayın Askeri" diyen muhalif güruhun Sözcü'sü de "Jandarmaya 'Teröristleri öldürmeyin' talimatı" şeklindeki manşetiyle bozgunculuk yapmaya, süreci baltalamaya başlamakta gecikmemiştir.

Bu manşetler işaret fişeği mesabesindendir, agâh olmak gerekir.

"Kürt-Türk kardeştir" söyleminden bile rahatsız olanların "Kürt sorununa" çözüm bulmayı kimseciklere bırakmadığı aşamalardan bugünlere geldik, kıymetini bilelim.

Son olarak şunu söyleyeyim:

15 Ekim sürecinin kısa süre içinde sonuç vermesinde, konjonktürü müthiş değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dirayetinin yanı sıra, bilumum "sömürge aydınlarının" burnunu bu sürece sokmalarına fırsat verilmemesi hayati rol oynamıştır.