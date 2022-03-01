ABD,'ya gündüz gözüylemuamelesi yapmaya başladı.Rusya Merkez Bankası ve Varlık Fonu'nun dolar rezervlerine erişimini kesmenin başka bir izahı yok.Rusya'nın suçu,'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik tehdidi olarak değerlendirip'ya saldırmaktı.İran'ın suçu ise 79'dayapmaktan ibaretti. Sırf "devrim" yaptıkları için mal varlıkları dondurulmuştu.Şimdiye değindiyen Batılı bir medya mensubuçıkmadı...çocukların cesetleri karaya vurduğunda da tek dertleri mültecilerin ülkelerine girmesine engel olmaktı.Malumunuz, Ukraynalılar için, "Bunlar bizim gibi mavi gözlü, sarı saçlı insanlar. Gelişmekte olan üçüncü dünya vatandaşları değil. Hayatlarını kurtarmak için bizimkine benzeyen arabalara binen Avrupalılardan bahsediyoruz, Suriyelilerden değil. Bunlar Ukrayna'dan gelen Hıristiyanlar, beyazlar..." diyorlar.Gizli saklı da değil, matah bir şeymiş gibi uluorta "itiraf" ediyorlar.Peki..."Yaptırım yarışına giriştiğimiz Rusya bir İran değil, işgal ettiğimiz ve ilaç ambargosu yüzünden on binlerce çocuğun ölümüne neden olduğumuzda değil, kadınları burkalıda. Bunlar bizim gibi arabalara binen Hıristiyanlar!.." diyen neden çıkmadı? Menfaatleri söz konusu olduğunda inandıkları tüm değerleri, demokrasi, insan hakları, hukuk ve hatta dinlerini dahi anında araçsallaştırırlar.Tanrı işlerine geldiği kadar tanrıdır. Menfaatlerine dokunduğunda tanrılarını bile çiğ çiğ yerler.Taptıkları tek hakikat güçtür.Amentüleri de şudur: "Güçlüysen haklısın, güçsüzsen veyl sana!"

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'nın ardından altın standardını sona erdirip tüm dünyayı dolara, yani kâğıda bağlayarak kurdukları dünya sistemi, güçlü kalmalarının garantisidir.Dünya sistemi sayesinde yaptırım yapma hakkını her daim ellerinde bulunduruyorlar!Geçen sefer de Rusya Devlet Başkanı'in "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı..." dediğini aktarmıştım.Zira en büyük sorun, dünya sisteminin bizzat kendisidir.

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Her şeyden evvel'in de parçası olmaya çalıştığı mahut sistemde nihayetinde hep "kasa" kazanır.Kasa dediğim, sistemin patronları.Retoriklere bakmayın, sistemin kuralı da yoktur.vesaire göz boyamaktır.Hayır yani,serbest piyasaya koşullarına riayet etmediği veya hukukun üstünlüğüne aykırı tutum takındığı için mi Google, Android lisansını iptal etmişti?İmdi, Rusya'ya diz çöktürmek için dünya sistemini devreye soktular.Rusya'ya hava sahalarını kapatmaları, Avrupa'daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtlarının silinmesi, FIFA'nın Rusya'da maç oynanmayacağını açıklaması hikâyedir.Esas yaptırım, ABD ve AB'nin finansal nükleer silah tesmiye edilensilahını çekmesidir.Rusya, mal varlığına erişim engeline kimi önlemler almıştı. Ama yetmez. Hele ki uzun vadede dayanması mümkün değil.Putin bunu gördüğü için anında rest çekerek, caydırıcı nükleer kuvvetleri alarma geçirdi.Kolpa mı değil mi, bilmiyorum.Benim bildiğim, diz çökmeyi, küçük düşürülmeyi kabul etmeyecektir.İnşallah bir yol bulunur.Çünkü Ukrayna için kolpa yaptığını söyleyenler yanıldı.