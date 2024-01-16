ÖMER ÜRÜNDÜL

Tete’ye nasıl sabretti

G.Saray, kolayı zora çevirdiği maçta son dakikalardaki penaltı golüyle 3 puanı kazandı. Galatasaray'ın dün gece için en büyük şansı, Kayserispor'un son haftalarda büyük düşüş içinde olması... Ve bu maçta 3 çok önemli isminin olmayışıydı. İlk yarıda iyi futbol sergilemese de rakibin çok basit top kayıplarıyla pozisyonlar da buldu. Skor avantajı da yakaladı. Kayserispor ancak ilk devrenin son 5 dakikasında tehlikeli oldu, bu bölümde hem penaltı hem de kritik bir pozisyon kaçırdı. İkinci devre Aylton önce fırsatı kaçırdı, sonra da Torreira'nın geri pasını yakaladı ve skora denge getirdi. Sonrasında yoğun bir baskı, duran toplar, Okan Buruk'un hamleleri, kaçan pozisyonlar ve en sonunda Hasan Ali'nin hediyesiyle kazanılan penaltı ile Mertens kara bulutları dağıttı. G.Saray'da sorun, ileri 3'lüde Halil hareketli ama ciddi maç eksikliğinden uyum ve öz güven sorunu var. Zaha güçsüz. Ancak 90 dakikada 2-3 kere sahne alabiliyor. Tete ise sahada yok. Okan Buruk, Tete'ye nasıl o kadar dakika tahammül etti anlamakta zorluk çekiyorum. Dün gece Sacha Boey bu sezon ilk defa alışılmış performansından uzaktı. Herhalde sakatlık probleminden... Dün benim yeri geldikçe vurguladığım bir konu belgelendi. Kerem Aktürkoğlu, G.Saray'ın bir numaralı hücum silahıdır. Kayserispor iyi ki başlarda çok puan toplamış, yine de dikkatli olmaları lazım. Recep Uçar'ın her yönüyle hiçbir şey yapmayan Bahoken yerine Aylton'u çıkarmasına da anlam veremedim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın