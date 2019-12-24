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ÖMER ÜRÜNDÜL
Başına bir iş gelebilirdi

Başına bir iş gelebilirdi

24.12.2019, Salı
Trabzonspor maça adeta net pozisyonla başladı. Sörloth'un sıfırdan adrese teslim asistini Sturridge değerlendiremedi. Trabzonspor'un 20. dakikaya kadar dikine ama üretkenliğe dönüşmeyen atak girişimlerini izledik. Sonra Konya oyunu dengeledi hatta kontrolü ele aldı. Trabzonspor'un bir yanlış yerleşimi vardı.. Abdulkadir, Sosa, Obi Mikel orta sahasının içine Sturridge de dahil olunca sağda Pereira tek kalıyordu.
30. dakikaya kadar bu ortamı değerlendirmeyi hiç düşünmeyen ev sahibi, ilk sol kanat atağında en net pozisyonu buldu ama Bajic topu dışarıya attı.
Ardından Trabzonspor'un sezon başından beri en yararlı ve en istikrarlı oyuncusu Sörloth, kendisine has bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. İkinci yarı benzer görüntüde başladı ancak kısa süre sonra Konyaspor tempoyu yükselterek oyunu domine etmeye başladı. Yoğun baskıda bir türlü pozisyon üretemiyorlardı. Bu baskıda Trabzon açısından ciddi tehlike sinyalleri açıkça görüldüğü halde Karaman, Doğan-Obi Mikel değişikliğinde geç kaldı. Başına bir iş gelmemesi şanstı.
Ünal Karaman'ın devre arasındaki Sturridge- Yusuf Sarı değişikliği doğruydu. Ancak Yusuf Sarı, 82. dakikaya kadar olumlu girişimde bulunamadı.
Ancak bu dakikadaki bir kontratakta attığı müthiş sprint sonucu kendisine yapılan faulde Ömer Ali'nin 2. sarıyla ihracına neden oldu. Bu da takımını baskıda rahatlatan bir faktör oldu.
Konyaspor bu yarıdaki en net pozisyonunu uzatmanın son dakikasında 10 kişiyken buldu ama zoru başararak bu pozisyonu değerlendiremediler.
Sonuçta Trabzon çok önemli 3 puanı aldı.
Konya'da en ciddi sorun ileri uçta. Ömer Ali, bal yapmayan arı. Solda adam eksilten sprinter yok. Santrfor Bajic kaliteli ama bitik!
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