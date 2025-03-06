27 Şubat 2025'ten bu yana yaşadıklarımız, Terörsüz Türkiye'ye hazırlık ve geçiş sürecinin hemen tüm zorluklarının kısa özeti gibi oldu. İmralı'dan doğrudan örgüte yönelen o açıklamayı,çeşitli aktörlere tanık olduk. Hatta Terörsüz Türkiye'den korkanlara, siyaset kanallarının en geniş şekilde açılmasının sonuçlarından kaygı duyanlara da rastladık. Sadece dünün hafızasını esas alan ve çağrı metnindeki bazı kelimelere takılıp bahane üretenler kadar, yarına dair hiçbir fikri olmayanları da hakiki manada siyaset yapmayı bilmediği için işi yokuşa sürenleri de gördük....Terör örgütünün (PKK adlı sözde partinin) feshedilmesi, silahların bırakılması (örgütün silahtan arındırılması), ayrı devlet-federasyon-özerklik hayalinden vazgeçilmesi, devlet ve toplumla bütünleşme iradesinin sergilenmesi.Bu 4 maddenin özellikle ilk ikisi süratle hayata geçtiğinde, siyasetçisinden güvenlik ve yargı bürokrasisine, medyasından akademik çevrelerine kadar toplumun en geniş yelpazesinde yazılım güncellemesi kaçınılmaz olacak.Bu yanda,diyerek milletin sinir uçlarına basanlarınsesi çok çıkıyor.Diğer yanda,diyen, terörörgütünün farklı adlar altında faaliyet gösterenversiyonlarını veya Suriye-Irak-Avrupa hattındakitürevlerini kapsam dışında bırakmaya çalışanlarınaykırı düşünceleri pazarlanıyor.Yani...Örgüt feshedilene ve silahlarını teslim edene kadargereği ortaya çıkıyor. Ki bunun en somut işaretini şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşan Cumhurbaşkanıile Milli Savunma Bakanıverdi. Bir kez daha hatırlayacak olursak... Erdoğan,'Terörsüz Türkiye'dedi.Savunma Bakanı Güler'in yine şehit aileleri ve gazilere yönelik hitabındaki şu cümleler net ve belirleyici özellikteydi:Ve devamı... Terörle mücadeledeki fedakârlık ve canlı tutulan duyarlılık...Güçlü Türkiye'ninvurgusunun altını çizmeliyiz. 22 Ekim 2024'tekiçağrısından bu yana cesaret verici duruşuyla,DEM'in önde gelen aktörleri ile açık temas kurarakteşvik edici beyanlarını sürdüren MHP lideri'ye teşekkür etmeliyiz!

***

Farkındayım! O soru, zihinleri kemiriyor.PKK, tarihin çöplüğüne atılacak.Örgüt, silah depolarının yerini bildirecekve buraları tasfiye edilecek. Bazıları da belirlenenyerlere silahlarını bırakacak. Bütün bu işlemleristihbarat görevlileri tarafından tescil edilecek.Sahadan gelen bilgiler ile devletin kayıtları karşılaştırılarak,mutlak silahsızlanma sağlanacak.Hukuki manada ne olacaksaTBMM zemininde ve şeffaf olacak.Etkin pişmanlık ve eve dönüş için gününşartlarına ve milletin hazmetme kapasitesine görekontrollü adımlar atılacak.Belli ki İmralı'daki şahsın, siyasi figürleriyleiletişim kanallarının frekansı genişletilecek.başta olmaküzere siyasi ve adli sicili sorunlu isimlerincezaevindeki durumları ise günü geldiğinde yenidenele alınacak.