İnsanoğlu iyiliğe de kötülüğe de meyillidir. Yaradılışında kendisine iki kabiliyet de verilmiştir. Nefsine mağlup olan kötülüğe meyleder, nefsini terbiye edense iyiliğe yanaşır.İşlenen günahlar da "büyük" veya "küçük" diye ikiye ayrılmıştır. Gerçi bazı âlimlere göre, ısrarla işlenen küçük günahlar mutlaka büyük günaha dönüşür. Çünkü küçük günahından pişmanlık duymayan ve tövbe etmeyen kişi mutlaka büyük günahın girdabına kapılır. Kendini alıkoyamaz.Büyük günahlar Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in (SAV) sahih hadislerinde tek tek sayılmıştır. Bunlardan sakınmak lazımdır. Çünkü gerçek bir tövbe yapmadan, sırtında büyük günahlarla ahirete giden kişi mutlaka bedelini öder. Bedel bazen de sandığımız kadar kısa ve hafif olmayabilir.Büyük günahların bir kısmını sayalım:Allah'tan gayrisine kulluk etmek. Aslında Allah'ın sıfatlarını, gücünü, özelliklerini başkasında var saymak (vehmetmek) şirktir. Şirk olması için illa puta tapmak gerekmiyor. Çünkü şirke bulaşan, kendini Allah'la iktidarı ve gücü paylaşmış görüyor. Allah'a "Ben de varım" demiş oluyor.İnsan öldürmek, şirke yakın bir günahtır. Çünkü insan öldüren, bir anlamda kendisinde ilahlık gücü görüyor. Belli belirsiz şöyle demiş oluyor: "Ben de Allah gibi ömre son verebilirim. Ben de Azrail'i çağırabilirim."Sihirde, başkalarının hayatına müdahale vardır. Sihir yapan, karşısındakini ya rahatsız ediyor ya da hayat standartlarını daraltıyor. Bu ise her şeyden önce örtülü bir şirktir, hayata müdahaledir. Onun için "Sihirbazlar iflah etmezler" deniyor. Sihirbaz bir anlamda kendisinde kaderi (olumsuz yönde) etkileme gücünü görüyor. Ondan ötürü de sihir büyük günahtan sayılmıştır. Hatta İmam Kurtubi, "Sihir başkasının ölümüne yol açabilir. Böyle bir hâl olursa, kanun uygulayıcı, misliyle mukabele etme yetkisine sahiptir" der.Zinada hem Allah'a hem de insana ihanet vardır. Zinada meşru yakınlığa, nikâha darbe vardır. Zinada, toplumun günaha direncine müdahale vardır. Zina eden kişi zinayı meşru sayarsa şirke girer. Zina işlerse büyük günaha girmiş olur. Zina da örtülü ve dolaylı bir şirktir. Özellikle de ihtiyarın zinası, komşuyla yapılan zina, iş ortağının eşiyle yapılan zina bu fiilin en ağır olanıdır. Bir hadiste "Allah kıskançtır (kulunun hukukunu korumada ısrarlıdır), bu nedenle de zinayı haram kılmıştır" denilir.Zekâttan sakınmak da büyük günahlardan sayılmıştır. Çünkü zenginin kazandığı helal rızıkta fakire konulmuş bir hak vardır. Ve zengin bunu vermekle yükümlüdür. Bundan sakındığında yüce Allah'ın nimetini kullardan alıkoymuş olur.Namazı terk etmek.Oruç tutmamak, hacca gitmemek.Ana-babaya riayet etmemek.Akrabayı gözetmemek.Faiz almak.Yetim malı yemek.Allah ve Peygamber adına yalan söylemek.Savaş meydanından kaçmak.Hükümdarların vatandaşları aldatması.Kibirlenmek, yalancı şahitlik yapmak.İçki içmek, kumar oynamak.Suçsuz Müslüman kadınlara iftira atmak.Ganimet malına hıyanet etmek.Hırsızlık yapmak, yol kesmek.Yalan yere yemin etmek,Zulüm yapmak, haraç almak, haram yemek elde etmek.İntihar etmek.Çok yalan söylemek, hıyanet etmek.Hâkim ve idarecilerin adaletsizlik yapması.Kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesi.Diğer din mensuplarının sembollerini sembol edinmek.İlmini gizlemek ve dünya için öğrenmek.Kadere inanmamak.Başkalarının sırlarını öğrenmeye çalışmak.Koğuculuk yapmak, lanet etmek."Bir gün gelecek, Allah insanların hepsini yeniden hayata kavuşturacak ve dünyada yaptıklarını kendilerine hatırlatacaktır. Allah bunları tek tek tespit etmiş, onlar ise unutmuşlardı. Allah her şeye şahittir.""Yumuşak huylu ve yumuşak sözlü olma nimetine mazhar olan kimse, büyük bir hayra mazhar olmuş; bundan mahrum olan da büyük bir hayırdan mahrum kamış demektir."Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren.Mezar üzerine görkemli yapıtlar yapmakhoş karşılanmaz. Peygamberimiz (SAV)Medine'de ilk vefat eden sahabe Osman binMuaz'ın (RA) mezarının baş tarafına işaretolsun diye sadece bir taş koymuştur.Nişan, söz anlamındadır. İki tarafın ileride evleneceklerini etrafa ilan etmeleri demektir. Çok önemli bir gerekçe olmadan nişanı bozmak sakıncalıdır. Zira nişanın bozulmasından iki taraf da mağdur olur. Özellikle kız çocuğunun mağduriyeti daha fazladır.Ezan duasının anlamı şudur: "Ey eksiksiz davetin (ezanın) ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allahım!.. Muhammed Aleyhisselam'a cennette yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Sen vaadinden (sözünden) caymazsın."