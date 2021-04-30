İşlenen günahlar, büyük ve küçük diye ikiye ayrılmıştır. Gerçi bazı âlimlere göre, ısrarla işlenen küçük günahlar mutlaka büyük günaha dönüşür. Çünkü küçük günahından pişmanlık duymayan ve tövbe etmeyen kişi, mutlaka büyük günahın girdabına kapılır. Kendini alıkoyamaz.Büyük günahlar Kur'an-ı Kerim'de veya Hz. Peygamber'in (SAV) sahih hadislerinde tek tek sayılmıştır. Bunlardan sakınmak lazımdır. Çünkü gerçek bir tövbe yapmadan, sırtında büyük günahlarla ahirete giden kişi mutlaka bedelini öder. Bedel bazen de sandığımız kadar kısa ve hafif olmayabilir.Büyük günahların bir kısmını sayalım.Allah'tan gayrisine kulluk etmek. Aslında Allah'ın sıfatlarını, gücünü, özelliklerini başkasında var saymak (vehmetmek) şirktir. Şirk olması için illaki puta tapmak gerekmiyor. Çünkü şirke bulaşan, kendini Allah'la iktidar ve gücü paylaşmış görüyor. Allah'a "Ben de varım" demiş oluyor.İnsan öldürmek, şirke yakın bir günahtır. Çünkü insan öldüren, bir anlamda kendisinde ilahlık gücü görüyor. Belli belirsiz şöyle demiş oluyor: Ben de Allah gibi ömre son verebilirim. Ben de Azrail'i çağırabilirim.Sihirde, başkalarının hayatına müdahale vardır. Sihir yapan, karşısındakini ya rahatsız ediyor ya da hayat standartlarını daraltıyor. Bu ise her şeyden önce örtülü bir şirktir, hayata müdahaledir. Onun için "Sihirbazlar iflah etmezler" deniliyor. Sihirbaz bir anlamda kendisinde kaderi (olumsuz yönde) etkileme gücünü görüyor. Ondan ötürü de sihir büyük günahtan sayılmıştır. Hatta İmam Kurtubi, "Sihir başkasının ölümüne yol açabilir. Böyle bir hâl olursa, kanun uygulayıcı, misliyle mukabele etme yetkisine sahiptir" der.Zinada hem Allah'a hem insana ihanet vardır. Zinada meşru yakınlığa, nikâha darbe vardır. Zinada, toplumun günaha direncine müdahale vardır. Zina eden kişi zinayı meşru sayarsa şirke girer. Zina işlerse büyük günaha girmiş olur. Zina da örtülü ve dolaylı bir şirktir. Özellikle de ihtiyarın zinası, komşuyla yapılan zina, iş ortağının eşiyle yapılan zina bu fiilin en ağır olanıdır. Bir hadiste "Allah kıskançtır (kulunun hukukunu korumada ısrarlıdır), bu nedenle de zinayı haram kılmıştır" denilir.Zekâttan sakınmak da büyük günahlardan sayılmıştır. Çünkü zenginin kazandığı helal rızıkta fakire konulmuş bir hak vardır. Ve zengin bunu vermekle yükümlüdür. Bundan sakındığında yüce Allah'ın nimetini kullardan alıkoymuş olur.Namazı terk etmek, oruç tutmamak, hacca gitmemek, ana-babaya riayet etmemek, akrabayı gözetmemek, faiz yemek, yetim malı yemek, Allah ve Peygamber adına yalan söylemek, savaş meydanından kaçmak, hükümdarların vatandaşları aldatması, kibir, yalancı şahitlik, içki içmek, kumar oynamak, Müslüman kadınlara iftira atmak, ganimet malında hıyanet etmek, hırsızlık yapmak, yol kesmek, yalan yere yemin etmek, zulüm, haraç almak, haram yemek elde etmek, intihar etmek, çok yalan söylemek, hâkim ve idarecilerin adaletsizlik yapması, vereceği karar için hâkimin rüşvet alması, kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesi, deyyusluk, diğer din mensuplarının sembollerini sembol edinmek, riya, ilmini gizlemek ve dünya için öğrenmek, hıyanet, minnetçilik, kadere inanmamak, başkalarının sırlarını öğrenmeye çalışmak, koğuculuk yapmak, lanet etmek.YaRabbi! Şu ahiret azığı az olan adama, lütfunla cömert davran. Hakikaten o, günahlarından dolayı iflas etmiştir, çaresizdir. Senin kapına gelmiş, kapına sığınmıştır. Ey kudreti sonsuz Allah'ım, onu boş çevirme! Şu kulunun günahları çoktur hem de çok fazladır. Sen çok olan günahları da bağışlarsın. Bu kul, çaresizdir, gurbetteki yolcu gibidir. Günahkârdır; kapına sığınmış, rahmet dileyen bir fakirdir. O hep isyan etti. Unuttu seni ve nimetlerini. Hata üzerine hata yaptı. Sen ise bütün bunlara rağmen iyilik üzerine iyilik ettin. Sonsuzca verdin, hep verdin, tükenmez hazinenden isyankârlara da verdin. Rabbim! Günahlarım, kum taneleri kadar çoktur! Doğrudur, sayılmayacak kadar fazladır. Ya Rabbi ne olur günahlarımın hepsini affet, en güzel şekilde arınmış kıl beni!"Bir gün gelecek, Allah insanların hepsini yeniden hayata kavuşturacak ve dünyada yaptıklarını kendilerine hatırlatacaktır. Allah bunları tek tek tespit etmiş, onlar ise unutmuşlardı. Allah her şeye şahittir." (Mücadele 58/6)"Yumuşak huylu ve yumuşak sözlü olma nimetine mazhar olan kimse, büyük bir hayra mazhar olmuş; bundan mahrum olan da büyük bir hayırdan mahrum kalmış demektir." (Tirmizi Birr 67, Müsned 6/159Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren.Mezar üzerine görkemli yapıtlar yapmakhoş karşılanmaz. Peygamber'imiz (SAV)Medine'de ilk vefat eden sahabi Osman binMuaz'ın (RA) mezarının baş tarafına işaretolsun diye bir taş koymuştur sadece.Nişan, söz anlamındadır. İki tarafın ilerideevleneceklerini etrafa ilan etmeleri demektir.Çok önemli bir gerekçe olmadan nişanı bozmaksakıncalıdır. Zira nişanın bozulmasındaniki taraf da mağdur olur. Özellikle kız çocuğununmağduriyeti...Ezan duasının anlamı şudur:"Ey eksiksiz davetin (ezanın) ve kılınmak üzere olannamazın Rabbi olan Allah'ım!.. Muhammed Aleyhisselam'acennette yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makamımahmuda ulaştır. Sen vaadinden (sözünden) caymazsın."