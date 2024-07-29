Bir Çuval İncir Ve Mahmud Abbas

Hazırlanmayı başaramayan, başarısızlığa hazırlanır.

İşte tam da böyle oldu.

Mahmud Abbas kendine atılan pası gole çeviremedi.

Netanyahu'nun "yıldızlaşmasına" seyirci kaldı.

Dünya basınının İsrail'i öven haber ve yayınları sürerken dikkati

katliama döndüremedi.

Ailesinin tüm fertleri katledilen Gazzelilere ufacık bir mutluluk yaşatmayı çok gördü.

Çünkü uzun vadeli planlar ve stratejiler geliştirememişti, hazırlığı yoktu!

Karar alma süreçlerinde tereddüt etti.

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Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak,

çevresini etkileyen kişidir.

Peki, Abbas'ın elindeki güç neydi?

Bunu nasıl harcadı?

Nasıl liderlik inşa edemedi?

Hem de Türkiye'nin güçlü çabasına rağmen!

Abbas Davetinin Perde Arkası

ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl ayakta alkışlandığını tüm dünya izledi.

Türkiye öncesinde, yaşanacakları bildiği için bir hamle yaptı.

Dünya'da tek taraflı İsrail propagandası yapılmamasını isteyen Türk makamları

Netanyahu ile aynı tarihte 24 Temmuz Çarşamba günü konuşma yapması için

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a davet gönderdi.

Hatta iki ülke arasındaki saat farkı da avantaja dönüşecek,

Abbas, Netanyahu'dan daha önce konuşmuş olacaktı.

Türkiye, Netanyahu İle Abbas Aynı Gün Konuşsun İstedi

Daveti Türkiye adına ileten kişi, TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

Bir mektup yazan Kurtulmuş, Abbas'a Türk parlamentosunda konuşma yapması için teklifte bulundu.

Yanıt, gecikmeli geldi, üstelik de olumsuzdu.

Abbas, Türkiye'nin teklifini kabul etmiş olsaydı

Dünya, sadece alkışlanmış bir Netanyahu'yu izlemeyecekti.

Abbas'ın Türk parlamentosundaki görüntüleri ve konuşması,

göz göre göre ambargo konulamayacağı için Batı'da da ses getirecekti.

Abbas, bu açıdan sadece teklifi reddetmekle kalmadı, tarihi bir fırsatı da kaçırdı.

Umarım yeni doğan ya da doğacak fırsatlar heba olmaz.

Çünkü "Bir fırsatı kaçırmak bir savaşı kaybetmek gibidir"

Not: İsrail ve Filistin arasındaki müzakereler sonucunda

1994 yılında kurulan Filistin Ulusal Yönetimi

2005 yılından beri şimdi 88 yaşında olan Mahmud Abbas tarafından yönetiliyor.

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İbn-i Sina'ya göre iyiliğin şartı 5'tir:

-Tez olmalı

-Gizli olmalı

-Sözde büyütülmemeli

-Sürekli olmalı

-Yerini bulmalı

Allah'a emanet olun.