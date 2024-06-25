Kışkırtan,

Tahrik eden,

Tasarlayarak kötülüğe yönlendiren birileri var.

Tek işleri de bu!

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki yangını söndürmek için

devlet tüm gücüyle seferber oldu.

Ancak 40 dereceleri aşan hava sıcaklığı ve rüzgâr, yangınla mücadeleyi güçleştirdi.

Her şeye rağmen yangın olabilecek en kısa sürede söndürüldü.

Bilirkişi raporuna göre yangın elektrik direği kaynaklı.

Bu bölgelerdeki kaçak elektrik olayını görmezden gelemeyiz. Ancak konuşmanın sırası değil.

İncelemeler tam anlamıyla netleşince bu konuyu ayrı değerlendireceğim.

Son açıklanan rakama göre can kaybımız 15'e yükseldi.

Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edildi, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Yangın bir başka memlekette değil vatanımızın bir parçasında oldu.

Yaralanan da hayatını kaybeden de bizim insanımızdı.

Tüm Türkiye acıyı paylaştı.

Sosyal medyadan taziye mesajları peş peşe atıldı.

Diğer tüm afetlerde olduğu gibi kucaklaşmayı bir olabilmeyi başardık.

Çünkü acı paylaştıkça azalıyor…

Ancak bu iklimi bozmak isteyenler boş durmadı.

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a tepki gösterdiler.

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz' valiye 'hangi yüzle buradasınız' deyince,

taziye sahipleri"Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok" dedi.

Akkoyun, 'Biz sabırlı olacağız, provokasyona gelmeyeceğiz' diyerek aileyi sakinleştirdi.

Vali bu hamlesi ile Dem'i yok sayarak en büyük cezayı verdi.

Devlet ağzını açmadan, millet gerekeni söylemişti.

Bu, en değerli olanıydı.

Hem acılı ailelerin hem de mahalle sakinlerinin tepkisiyle şoka uğramıştı Dem partisi.

Sesi ve görüntüsü terör gölgesinde kısılmış bölge insanı

artık konuşuyor. Konuşmakla da kalkmıyor "hop! dur bakalım" diyordu.

Dem Partililer Provokasyonun dozunu artırmaya, valiyi ağız dalaşına çekmeye çalıştılar.

İşte tam bu süreçten sonra gerilimi yönetmek

Vali Tuncay Bey'e düştü.

Dem'in oyununa gelmemişti.

Ortamı sakinleştirip, tansiyonu düşürmeyi bildi.

Cenaze sahiplerinin beklediği de ölen canlarına saygıydı. Dem bunu yapmadı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları daha sonra Vali Akkoyun'a "Bunlar propaganda yapıyorlar, bizim huzurumuzu da bozuyorlar. Böyle şeyler taziyede olmaz, bizi utandırdılar. Keşke böyle olmasaydı. Size kapımız her zamana açıktır. Bunların bizimle, bizim köyle alakaları yok. Bunlar dışarıdan gelip ortalığı bozanlardır" dedi.

Vali Akkoyun ise,

"Biz sabırlı olacağız, köylümüzün, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Dün de buradaydık, bugün de buradayız,

Yarın da burada olacağız.

Sabırlı olacağız.

Biz sizi seviyoruz, Allah sizden razı olsun.

Sizleri seviyoruz, Allah rahmet eylesin" yanıtını verdi.

Mardin Valisi, Bürokratlar nasıl lider olur bunu göstermiş oldu?

Uğurlu, bereketli, kutlu, mübarek olmak varken neden

Uğursuz, bereketsiz. suratsız, geçimsiz, aksi, huysuz olmayı seçenlere

en güzel mesajı verdi.

"Süper Vali" ya da "Efsane Vali" dendiğinde hemen herkesin aklına

merhum Recep Yazıcıoğlu gelir.

Kendisi görev anlayışı ve vatandaşla kurduğu sıcak ilişkisi dolayısıyla

görev yaptığı dönemde ve sonrasında

tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmayı başarmıştı.

Ondan sonra da birçok süper vali geldi.

Bu ismi öyle bedavadan hak etmek kolay değil.

Zor ve sıkıntılı dönemlerde kritik rol oynamanız, inisiyatif almanız gerekli.

Çünkü vali bir ilin en üst düzeydeki devlet temsilcisi demek.

İşte Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'da bana göre süper valilerimizden biri.

Kendisi iyi bir vali çünkü güçlü bir liderlik yeteneği var.

İyi bir vali çünkü provokasyona geçit vermedi.

Açık, şeffaf ve empatik bir iletişim tarzı var.

Bu da toplumda güven kazanmasına yarıyor ki

bunu köylülerin valiyi nasıl sahiplendikleri de bize gösterdi.

Aynı zamanda samimi bir yanı da var.

Köylüye sarılıyor." Yalnız ve çaresiz hissetmeyeceksiniz Biz varız Devlet var" mesajı veriyor.

Meydanı Dem'e, onların provokasyonuna bırakmıyor.

Helal olsun.

Mardin valisi iyi bir vali çünkü;

problem çözme kabiliyeti yüksek.

Devletin elini rahatlatıyor.

Olayların büyümesini engelliyor.

Bir valinin en önemli görevi olan kamu düzeninin sağlanması konusunda büyük sorumluluk alıyor.

emniyet güçleri ile asayişi sağlıyor.

Bunu pata küte değil tereyağından kıl çeker gibi yapıyor.

Nerede konuşacak

nerede susacak

nerede ne diyecek bunları çok iyi biliyor.

Allah böyle valilerimizin sayısını artırsın.

Not: Bu arada yanlış anlaşılmasın Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile tanışıklığım yok.