Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montaj törenindeydi... 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'a yetişeceğini söyledi.

Şüphemiz yok.

Zamanında Aydın Bey'in Doğan Haber Ajansı'nın, "3. köprü 2 beton kuleden ibaret" haberleri yaptığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü tam vaktinde hizmete açtığını unutmadık.

Hangi birini sayalım?

Türk basınının "su sızdırmasın" manşetleriyle gördüğü, dünya basınının ise "Kıtaları birleştiren Türkler, dünyanın en büyük altyapı projelerinden birini gerçekleştirdi" diye alkışladığı Marmaray'ı mı?..

İstanbul-Konya arasını 4 saate düşüren demir ağları mı?..

Ulaşılmaz Karadeniz'i, Mersin'i rahatlatan tünelleri mi?..

2023'te Türkiye'nin yönetimine talip olan ana muhalefetin lideri ise bildiğiniz gibi...







Bugünlerde Türkiye'nin dev altyapı projelerini engellemelerine yardımcı olmaları için büyükelçilere mektup yazmakla meşgul.

Kılıçdaroğlu bu kez Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edebilecek mi bilmiyoruz. Ama "başardıkları" takdirde Türkiye'nin uzunca bir süre Erdoğan'ın kazandırdığı altyapıyla yetineceğini tahmin etmek zor değil.

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu dün de "helalleşmek için" yurt gezilerine başlayacağını duyurdu.

Yollar iyi. İstanbul-Bodrum arası 5 saat!

Halkla daha iç içe olmak için ta Şırnak'a kadar uzanan otobanları kullansın.

Şoför olarak da kendisine birkaç yıl önce, "Vatandaşın hayalleriyle oynamayı bırakın. Otomobil yapmak, yol yapmaya, köprü yapmaya benzemez" diyen ancak dün geçtiği TOGG'un direksiyonunda tek bir laf etmeden oturan CHP'li milletvekili Tahsin Tarhan'ı seçebilir.

Basında Tahsin Bey'in sessizce incelediği TOGG'la ilgili bir açıklamasına rastlayamadık.

Ama eminim ki yaşadığı deneyime dair genel başkanına anlatacak çok şeyi vardır.

Mesela, Türkiye'nin hedeflerini ve vatandaşın hayallerini küçümseyerek yaptıkları muhalefetin, yerli otomobil yapmaya, yol yapmaya, köprü yapmaya benzeyip benzemediği konusunda Kemal Bey'i aydınlatabilir.

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'ATAYİZLER' BUNU AÇIKLASIN!



Sözcü'den bir haber:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümünde öldüğü dakikada ilginç bir tesadüf yaşandı.







Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son depremler listesinde saat 09.05'te meydana gelen 1.8'lik sarsıntı dikkat çekti.

Antalya'da Finike açıklarında meydana gelen depremin boylam değeri, '30.1938' olarak tespit edildi."

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RUHSAL PANDEMİ



Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Göka, Kovid-19 salgınının aynı zamanda bir "ruhsal pandemi" olduğunu ve milyonlarca insanın akıl sağlığının etkilendiğini söylemiş:







"Özellikle kaygı ve travma açısından yaşananların İkinci Dünya Savaşı'ndan bir farkı yok bence. Hatta insanın çaresiz olması anlamında çok daha büyük bir travmatik durumla karşı karşıyayız." Çok şükür!

İki yıllık "yıkımın" faturasındaki göz ardı edilen asıl "maliyetler" nihayet konuşulmaya başlandı.