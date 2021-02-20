Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

Hasta sayısını sıfırlamak gibi nafile bir çabanın peşinde gündelik hayatımızı alt üst eden Bilim Kurulu üyeleri panik halindeler.

Günlerdir, lokanta ve kafelere yönelik yasağın kaldırılmasının şartı olan yeni yasakları madde açıklıyorlar. 1 verirsek 5 alırız diyorlar.

Hadi bir mantığı olan fiziki mesafeyi falan anlıyoruz da iş, gündelik yaşam pratiklerimizi yeniden tanımlama noktasına kadar varmış durumda.







Birine kulak verelim:

"Örneğin denebilir ki, 'yemek yenecek yerlerde 1 saate kadar, 45 dakikaya kadar oturulabilir'. Olabildiğince sade, hızlı bir şekilde yemeğin yenilip başka insanlara da fırsat tanınması gerekiyor. Şu da olmamalı, kapıda insanlar yemek için sıra yapmamalı, beklememeli, içeride çok fazla oturup virüse maruz kalınmamalı. Yemek yerken maske çıkarılmalı, yemek yedikten sonra maske takılmalı, mekânda işi bitince kalkılmalı".

Ne kadar sevinsek az.

Artık "bekleme yapmadan" lokantalarda, kafelerde "ihtiyacımızı" giderebileceğiz!

Nankörlük yapmıyorum. Buna da şükür. Hatta yetmez ama evet.

Bizlere, aylardır yabanileştiğimiz evlerimizden çıkıp eşimizle dostumuzla 45 dakika açık görüş imkanı tanıyan Bilim Kurulu'muza teşekkür ederiz.

Ama bir yasağı gevşetmek için önerdikleri bu yeni yasakları kaldırma zamanı gelince, kaç yasak önereceklerini düşünmeden edemiyorum; Lümpen lümpen...

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DIŞARIDAN GELEN TELEFONLAR NE KADAR DIŞARIDAN?



PKK'nın Gara katliamında yakınlarını kaybeden ailelerin açıklamaları günlerdir medyada yer buluyor.

Şehit babası Şevket Altıntaş onlardan biri. "Çocuklarımıza işkence etmişler. Çocuğumun cesedi bir bütündü. Açlık ve susuzluktan bir deri bir kemik kalmıştı. Ben oğlumu tanıyamadım. Ben oğlumu sol ayak başparmağından tanıdım. Bize diyorlar ki TSK bombaladı. Bizi devlete karşı kışkırtıyorlar" diyor.

Tüm deliller ortaya serildiği halde hala "Acaba TSK'nın bombardımanında mı öldüler" diye ailelere "içeriden" taziye telefonları açanlar malum da... Ailelerin bahsettiği, yurt dışından gelen telefonlar nereye kayıtlı, onu merak ediyoruz?

Muhalefeti sınır aşan CHP'nin yurt dışı temsilcilikleri bilirler mi acaba?

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ARTIK PERVİN HANIMA DA İNANMIYORSANIZ...



Ortalıkta HDP'nin PKK'nın siyasi kanadı olduğuna dair rivayetler dolanıyor ya...

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan Deutsche Welle'de Nevşin Mengü'ye tüm gerçeği anlatmış:

"Yok! Açık ve net olarak söylüyorum ki Nevşin Hanım, bunu tüm izleyicileriniz de duysunlar. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz bir irtibatımız yoktur söz konusu da olamaz zaten."

6 milyon oy alan partinin eş başkanı yalan söyleyecek değil ya!

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CLUBHOUSE'DA ORTAM NEZİH



Pandemi süresince kamusal alanda insanların yan yana gelebildiği mekânlar kapatılınca sanal paralel hayatımız ağır basmaya başladı.

Sokakta, lokantalarda, kafelerde buluşamayan insanlar sanal ortamdaki odalarda toplanıyorlar.

"Beni kabul eden kulübe niye üye olayım" diyenler şimdilik mesafeli ama katılımcılara sesli sohbet imkânı tanıyan Clubhouse isimli uygulama bugünlerde en popüler olanı.

Geçen gece birkaç gazeteci arkadaşımla birlikte Clubhouse'da bir oda açtık, iki saat takıldık. Her siyasi görüşten kullanıcı vardı. Herkes görüşlerini ifade etti. Bir birine söz hakkını verdi. Ve diyalog zemini yayın süresince neredeyse hiç bozulmadı.

Twitter'de herkese açık olan böyle bir toplu sohbeti 1-2 dakika birle sürdürmeniz imkansız.

Haklısınız, Twitter'da başlarda böyle düzeyli bir ortamdı. Beyoğlu'na benzetmek gibi olmasın, Kravatsız çıkılmazdı. Bakalım, şimdilik davetiyesiz girilmeyen Clubhouse ne kadar dayanabilecek?