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MELİH ALTINOK
Muharrem İnce efekti

Muharrem İnce efekti

13.02.2021, Cumartesi

"Bu hükümet, dünyanın en iyi işini de yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. İşimiz bu kardeşim" itirafıyla aklımıza kazınan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dün alkışlamak bir yana hükümete adeta tezahürat yapıyordu:
FETÖ PR'ı yapan ABD'li 54 senatörün ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye ile ilgili yazdığı mektuptan bahseden Altay şunları söyledi:
"Sayın Erdoğan, bu mektuptan, tehditten etkilenip Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Suriye'de, hatta Libya'da taviz verirsen namertsin. Taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız."



Gel de huylanma şimdi!
Öyle ya...
Altay, ya Erdoğan'ın Mavi Vatan'da, Kıbrıs'ta, Ege'de, egemenlik haklarımıza sahip çıkmasında, Libya'da ulusal çıkarlarımızı gözetmesinde Türkiye için bir "kötülük" görüyor ki hükümeti alkışlıyor...
Zira Biden seçilince ABD'ye tavizin hasını verip demokrasi dilenen de, "Libya'da, Akdeniz'de ne işimiz var" diyen de İnce'nin "Kripto Tayyipçi" dediği Genel Başkan'ından başkası değildi.
Ya da Altay, "FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlerden ayrılıyorum" diyerek CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin etkisiyle ters manyel yapıyor...
Cevabı bulmak için, HDP'li Sırrı Sakık'ın Altay'ın sözlerine Twitter'dan verdiği tepkiyi gözden kaçırmamalıyız:
"Muhalefet değil, milletin başına gelmiş kötü bir şaka!"
Daha durun, İnce'nin içeriden yükselen sesinin efekti muhalefet blokunun her köşesinde hissedilecek. Genel merkezin "sel" diye küçümsediği itiraz, kim bilir hangi kumları nerelere taşıyacak.

***

BABACAN DAĞITTIĞI BONCUKLARI ERKEN TOPLUYOR

Ali Babacan geçen hafta, aynı yolda yürüdükleri halde beraber poz vermekten kaçındığı Ahmet Davutoğlu ile görüntülendi. Ardından da HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'la kameraların karşısına geçti.
Ama hiçbirisi Babacan'ın Deutsche Welle'ya verdiği röportajda "İklim, zemin ve şartlar daha uygun olduğunda Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşabiliriz" şeklindeki sözleri kadar etki yapmadı.



Dün sosyal medyada Babacan'ı destekleyen milliyetçiler kızgındı...
Bu sözlerden mesut olması beklenen HDP tabanı da... Onlar da Babacan'ın Irak'ın Gara bölgesinde şehit düşen askerlerimize rahmet dileyen tweet'ine içerlemişlerdi.
Yıpranmamak için en son sahneye çıkan ve FETÖ sempatizanı seçmenden PKK destekçilerine kadar her kesime mavi boncuk dağıtan Babacan çabuk renk vermeye başladı.
DEVA Partisi'nde İstanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar'ın (Can Abi'nin oğluymuş) "Büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi'ni büyük hayal kırıklığıyla 'Genç Siviller' oluşumuna bırakıyorum" diyerek verdiği istifası bu süreci hızlandıracak gibi.

***

SÜMÜKLÜ, ROCKEFELLER'A DÜNÜR MÜ OLUYOR?

Çarpık ilişkilerinden ötürü öz ailesini tarafından reddedilen... Ardından Fetullah Gülen'in soyadını alarak bu tarz ilişkilere müsamaha gösteren ABD'ye sığınan basketbolcu Enes Kanter, FETÖ PR'ına devam ediyor.



Geçenlerde bir dergi için soyunmuştu. Şimdi de Rockefeller'ın torunu Ariana'yla birlikte maklubeye kaşık sallarken görüntüleri ortalıkta dolaşıyor.
Sümüklünün donunu koklamak gibi şakirt fantezilerine de başladılar mı, yakında öğreniriz.
Biden işbaşına gelince rol kapmak için Türkiye'de atmadıkları takla kalmayan bizim beş benzemez muhalefeti de nal toplasın...
Geçmiş olsun. FETÖ'ye kaptırdılar yeni dönemin ihalesini.

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