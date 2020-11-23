Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yine formundaydı. İl başkanları toplantısında enerjik, coşkulu ve net mesajlar içeren bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündemin ana maddeleri haline gelenüzerine kafalardaki soru işaretlerini giderdi.Birincisi, Cumhurbaşkanı'nınüzerine başlayan tartışmaydı.Erdoğan,açıklayan BülentArınç'ın ismini vermedi. AncakArınç'ın kimilerinceçıkışıylauzaktan yakından ilişkilerinin olamayacağınıaçıkça ortaya koydu.izinvermeyeceklerinin altını çizdi. Reform perspektifinin,mağdurların haklarını ihlal edecek bir çizgideasla olmayacağının garantisini verdi.

***

Cumhurbaşkanı'nın bu net tavrı üzerine dün sosyal medyada, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç'ın istifa etmesi gerektiği yönünde yoğun bir talep vardı.Peşinen söyleyeyim, kendilerine katılmıyorum!Bülent Arınç yerinde kalmalı. Zira her defasında kamuoyunun tepkisini çeken talepleri sahiplenereksağlıyor.Hem, Bülent Bey'in pişman olmadan önce savunmak için cübbe giymeye niyet ettiğiöğrenmiş oluyoruz.Ayrıca ajitasyonla kafası karıştırılan insanlar, otomatikmanTıpkıtersine doğru yürüdükleri gibi.Ben de gündemdeki tartışmalara dair aldığım tavırdan emin olmak için çoğu zaman böyle yapıyorum. Bir burjuva olarak ölmeyi arzuladığını söyleyen ancak şimdiden medyanın Arınç'ına dönüşen Ertuğrul Özkök'ler ne diyorsa tersini yapıyorum.Şöyle bir geriye gidip düşünüyorum da... Bu yöntemin çalışmadığı tek bir gündem bile hatırlamıyorum.

***

Gelelim Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında dikkatimi çeken ikinci vurguya...ilgili sözleri de yine bir "eksen" tartışması yaratmıştı.Kimileri bu sözlerin Türkiye'nin Batı ile çıkarlarının çeliştiği noktalardaki (Doğu Akdeniz, Libya, Suriye) ileri adımlardan taviz anlamına geldiğini iddia etti.Kimileriyse Türkiye'nin AB ile ilişkilerini düzeltmesi için, Gezi çadırlarına asılan ültimatomlardan hallice şartlar sıraladı. Mahkemeler falancayı salsın, faizler şöyle olsun vs.Bugibi, düşüp geçmişkariyerini sakatlayanlar bile oldu. "Kapalı Maraş'ınaçılmasına karşı olduklarını" açıklayan eski büyükelçilerimizdenÇeviköz, Batı'yabulunmayıda ihmal etmedi. Brüksel'in, Biden'lı ABD'ninS-400'leri sökeceklerinin garantisini verdi.Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında, Türkiye'ninAvrupa güzergâhının teslimiyet yolu olmadığını açıkça ortaya koydu.Yine eşeğe oynayanları hüsrana uğrattı.