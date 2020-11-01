Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem sonrası tüm Türkiye kenetlendi.

Samimi hislerini paylaşanlar bir yana herkes bir şekilde elini taşın altına sokmaya çalıştı. Kimi enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin mesajlarını yetkililere ulaştırmak için çırpındı. Kimisi de gece depremzedelere kapılarını açacak otelleri organize etti.

Hazır ve nazır olduğunu gösteren iktidar da örnek bir performans sergiledi. İlgili bakanlar ve kentin milletvekilleri anında deprem bölgesine gidip çalışmaları sahada koordine ettiler.

Tabii ki ilk kez böyle bir tabloyla karşılaşmıyoruz. Ama bu kez oluşan hava daha farklıydı sanki. Her zamankinden daha içten ve duygusaldı.

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Her depremde ortaya çıkan densizler, provokatörler, iş değil laf üreten, kulp takan taşra siyasetçileri, felaket kumkuması gazeteciler yine vardı elbette.

Twitter'daki profiline başörtülü fotoğraf yerleştirmiş bir tipin "Gavur İzmir" muhabettine de tanık olduk... Depremde hayatını kaybedenlerden sadece "Laik" olanlara üzüldüğünü söyleyen seküler görünümlü hesaplara da.

Tweet'leri elden ele lanetlenen bu hesaplara girip kimlerdir diye baktım...

Türbanlı olan hesap birkaç ay önce açılmış. Muhtemelen deprem, terör eylemleri gibi kaos anlarında dezenformasyon yapmak için kullanılmak üzere...

İsminin önünde doktor, mühendis falan yazan ulusalcı hesabın sahibi ise daha çok ilgi budalası bir meczuba, kullanışlı aptala benziyordu. Daha önce "ünlü olma" şansını hayat hikâyesini anlattığı kadın programlarında hatta Ayşe Arman röportajlarında bile denenmiş.

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Ee, 83 milyonluk ülkede de bir iki manyak, provokatör falan çok olmasa gerek.

Kaldı ki deprem anında bile insanları kutuplaştırmaya, korkuya, paniğe ve nefret haline sevk etmeye çalışanlar bu kez sağduyuya boğuldular.

AK Partilisinden CHP'lisine pek çok kişi bu sefer yapılmak isteneni deşifre etti. İğrenç paylaşımlar farklı kesimlerin hassasiyetine hitap etse de hedefin aynı olduğuna dair kanaat yaygın biçimde paylaşıldı.

Enkaz altından kurtarılmaya çalışılan bir kızla konuştu diye eleştirilen AK Partili bakanı "adam çalışıyor işte" diyerek sahiplenen CHP'liler de vardı... Din, Kitap, Allah diyerek nefretlerini kusanları herkesten önce deşifre eden AK Partililer de...

Öyle ki adıyla sanıyla trollük yapan kimi muhalif siyasetçiler, kendi seçmenlerinin bu hakkaniyetli isyanı karşında deprem anında attıkları tweet'lerini silmek zorunda kaldılar. Umarım hepsi, eğer bu tarzda ısrar ederlerse kendilerinin de "silineceğini" azıcık da olsa anlamışlardır.

Bu umut vaat eden tablonun sebebi nedir sorusuna net cevap vermek kolay değil.

Bana sorarsanız, pandemi sürecinde çok belli etmesek de, "aslında iyi oldu biraz uzaklaştığımız, çok dip dibeydik" falan desek de belli ki çok özlemişiz birbirimizi, insanlığımızı.

Geçmiş olsun.