Prof. Dr. Tufan TükekSeferberliktenkasıt. Zira bir teko kaldı. Açık havadamaske zorunluluğu gibi pek çokhâlihazırda zatenuygulanıyor.Yasaklar öylesinedurumdaki en cılız aykırı ses dahi boğuluyor.Pandemi sürecindegün aşırı, uygunadım yürümeyen "cahil vatandaşı" ezmeklemeşguller.Haber bültenlerinin birinci gündemi de. Muhabirleri, işine yetişmek için koşturanların üzerine salıyorlar. Sonra ağlarına düşürdüklerini ekranlarda "lümpen" hatta "diye 80 milyonun önünde linç ediyorlar.Daha neyin seferberliğinden bahsediliyor o halde?Gündelik hayatımızla, yaşamak için mecbur olduğumuz diğer insanlarla aramıza daha ne kadar mesafe koyabiliriz ki?İnsanlar,Bundan daha fazla itaat mümkün mü? Öyleyse bile

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Ayrıca hocanın dile getirdiği ve son günlerde herkesin ağzında olan "Nisan ve mayıs aylarından daha kötü durumdayız" iddiasını daBahsettikleri dönemin tabloları hepimizin elinin altında.O günlerde. Buna karşın, ölümlersecivarında.23 Ekim itibariyle. Hasta sayısı (nedense vakademekten vazgeçildi)Hastanelerin yoğun bakımlardaki doluluk oranı da nisan ve mayıs aylarına göre daha iyi durumda. Kronik hastalıkları olanlar ve düzenli tedavi görenler hastanelere adım atmıyor.Tüm dünyada tedavi süreçleriyle ilgili yeni gelişmeler de var. İnsanlar, testi pozitifi çıkar çıkmaz ventilatörlere bağlanmıyor. Daha soğukkanlı ve basit yöntemlerle risk grubundakiatlatabiliyorlar.Niçin ilk günlere göre daha kötü durumdayız o halde?

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Evet, önümüz kış. Havalar soğuyacak. Bağışıklık sistemimizin zayıfladığı bu dönemdeBu solunum yolu hastalıklarının tümü için geçerli. Daha önceki yıllarda da aynı dönemde binlerce kişi gripten hayatını kaybediyordu.O halde şimdi yapmamız gereken de diğer zamanlardakinden farklı değil.Riskli dönemlerde,yapacağız.Örneğin araştırmalargibi önleyicitedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Bağışıklık sistemine doğrudan etkisi olan D vitamini seviyesi yüksek olan hastalar süreci daha rahat atlatıyorlar." dercesine "" hedefinin peşindetopluma daha fazla yasak dayatmanın nemantığı ne de faydası var.Virüsler, salgınlar hep oldu hep olacak...