dün cuma çıkışı,Ermenistan'ın Rusya'yı,Azerbaycan'ın da buna karşılıkmasada Türkiye'nin arabuluculuğunuönerdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı şimdiye kadar Rusya'dan Türkiye'nin masada olmasına bir itiraz gelmediğinin de altını çizdi. Rusya cephesinde durumlar ne, ona bakalım...Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısına video konferansla katılan'in söyledikleri bu konuda epeyce fikir veriyor."Ermenistan işgali sonsuza kadar devam edemezdi" diyen Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini vurguluyor. Ve ekliyor:... Türkiye ile tepkilererağmen kendi milli değerlerimizianlayarak bunu (Türk Akım projesi)çok hızlı yaptık. Erdoğan,'Bunu gerçekleştireceğiz' dedi vebiz bunu gerçekleştirdik. Türkiye,askeri teknik iş birliği alanındada S-400 sistemini almayı kararlaştırdıve satın aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gazetecilerinve ABD'den gelen tepkilerle ilgili sorusu üzerine verdiği şu cevapsa, Putin'in Türkiye'yiolarak görmesinin yersiz olmadığının göstergesi:Erdoğan'ın bu çıkışı yaptığıABD'nin Başkanı tarafından,Putin ve Çin Devlet BaşkanıCinping gibi dünya liderleriylebirlikte anıldığını hatırlayalım. Trump defalarca Erdoğan'ın tuttuğunu kopartan, dürüst ve kararlı bir lider olduğunu ifade etti.Geleceğini memleketinde gören her yurtseverin göğsünü kabartacak buelbette üç beş günün eseri değil. Arka planda, sağlam ve cesur bir strateji var.Suriye, Libya, Balkanlar, Arap Yarımadası, Afrika derken son olarak Kafkaslar'da Türkiye'nin nüfuz alanını genişleterekyatırıldığı masada elimizi güçlendiriyor.

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İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis edilenpastadan ne kadar pay alabileceğimizi yaşayarak göreceğiz.1950'lerde "galiplerin" Türkiye'yeolarak çizdiği istikameti değiştirebilecek miyiz? Ulusal güvenliğimizi garanti altına alıp kişi başı gelirin 20 bin dolarları aştığı bir memleket olabilecek miyiz?Eğer bu hedefe ulaşılacaksa bunun ancak Erdoğan yönetiminde olacağı ortada.Zira onun koltuğuna talip olan muhalefet sözünü ettiğimiz... Ama MaviVatan iddiamızı da, ateş çemberininortasındaki Türkiye'nin savunmaçeşitliliğini arttıran S-400'lerialmamızı da, Suriye'nin kuzeyindeki,Irak sınırındaki, Ege'deki,Akdeniz'deki hatta Kıbrıs'taki varlığımızıda "masraf" ve "macera"sayıyorlar.Bereket demokrasiye geçtiğimiz günden beri bu halk, iktidarı,Batı'ya "Bize iktidarı verin yine siz yönetin" diye çırpınanlara teslim etmiyor. İnanıyorum ki etmeyecek de.