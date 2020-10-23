İzolasyon tedbirlerinin ekonomik yükü, sokaktaki George Floyd protestoları derken bir de korona testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump çok zor günler geçirdi.Muhalifler son iki haftasına girilen seçim yarışında tüm kozlarını kullandılar. Trump'ın "benden nefret ediyorlar" dediğii, bürokrasi, tüm dünyada ana akımı domine eden, Başkanının paylaşımlarını bile engelleyenve tümarkalarında.Trump'a küfür etmeyene Hollywood'da ne ödül var ne de iş., DJ'ler bir anda politikleştiler. Parti amigoları gibi üzerinde "Biden-Kamala" yazan maskelerle kampanyalar düzenliyorlar.gibi ünlü medya yüzleri de ekrandan ABD Başkanı'nadiye hakaretler savuruyorlar.Kara propaganda öylesine yaygın ki, tüm dünyada çoluk çocuk Trump'ın "aptallığını" anlatan videolara gülüyor. Düşünün, Türkiye'deki bir kısımbile Trump karşısında Biden'a "" der hale getirilmiş durumda.İnsan kendisini "Ulen size ne oluyor" dememek için zor tutuyor.

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Dayanılmaz geliyor değil mi? Böylesine küresel bir linç karşısında taş olsa çatlardı.Gelin görün ki Başkan son birkaç gündür neşesi ve enerjisiyle düşmanlarını çatlatıyor. Korona pozitif tanısıyla yatırıldığı hastaneden çıktığından beri yerden 10 santim yukarıda yürüyor. O miting senin bu miting benim geziyor. Espri üstüne espri patlatıyor.Biretmeden inmiyor.Elbette bu haller Trump'ın pozitif kişiliğinin bir yansıması. Ancak son birkaç gündürhakkında ortaya çıkan iddiaların da bu neşesinde büyük payı olduğu kesin.

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Trump'ın keyfini yerine getiren skandalın su yüzüne ilk çıkan kısmı 14 Eylül'de,isimli gazetede yer aldı. Geçtiğimiz gün bu köşede sosyal medya platformlarının, Hunter Biden'la ilgili gazetede yer alanhaberlerini sansürlediğinden bahsetmiştim.Ancak skandalla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar sosyal medya sansürüyle önü alınacak gibi değil. Öyle ki FBI'ın bilgisi dahilinde olan iddialar tüm ülkenin dilinde.New York Belediye Başkanı veskandalın, Delaware eyaletinde bir bilgisayar tamircisine bozuk bir laptop'un gelmesiyle ortaya çıktığını söylüyor. Bilgisayardaki'a teslim edilmiş.İddialara göre bilgisayarda oğul Hunter'ınve seks partileri yaptığına dair deliller var. Daha fenası,olduğunu gösteren yazışmalardan da bahsediliyor. Ayrıca Joe Biden'ınoğluda iddialar arasında.Laptop'ta,Joe Biden'a para akışı gösteren belgelerinolduğu iddiasıysa, konunun seçim polemiğindençıkıptartışmasınadönüşme ihtimalini doğuruyor. Budurumda Biden'ın koltuğunu beklendiği gibibile gündemegelebilir!senaryoların dillendirildiği 2021 öncesine denk gelen ABD'deki 3 Kasım seçimlerine kadar olmayacak şey yok!