Ordu ve yargı başta olmak üzere devletten hâlâ temizlenmeyen kripto FETÖ'cülere dair basında yoğun uyarılar yapılıyor.15 Temmuz gecesiuyananPeki, halk böylesine bir teyakkuz halindeykenKimileri, "olabilir" diyorlar.Doğrudur...FETÖ ile aralarındaki kavga, "darbeyi kimin yapacağı" rekabetinden kaynaklananbu hayallerinden hiç vazgeçmediler.Bu onlar için...Bekleyenleri de var...15 Temmuz gecesi karargâhta, kışlasında, evinde,rüzgâr nereden eserse ona göre pozisyon almak için ölü taklidi yapanları...sokağa kutlamaya çıkanları, tankları alkışlayanları... Halkı darbe girişimine karşı uyarmak için sala okuyan imamları döverekDarbeden türkü barda haber alıp, orkestraya DEV-GENÇ marşı çaldıran ardından daCHP'li Edirne Belediye Başkanlarını unutmadık.

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Sizce FETÖ'cüler oluşan bu atmosfer hakkında ne düşünüyorlardır? Öyle ya,Zira 15 Temmuz'dan sonra tasfiye olan tabanın yanı sıra yurt dışına kaçan on binlercevar.Dönmeleri,tek umutları Erdoğan'ın birdarbeyle devrilmesi.Oyla falan olmuyor çünkü.Bu yüzden de sığındıkları yerdebuharcıyorlar...Bugünlerde de tıpkı 17/25 Aralık'ta ya da 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi... Yine küfre, iftiraya, çarpıtmaya başladılar.Ama fena deşifre oldukları için hedef küçülttüler.Şu an için ilk amaçları,oluşmasına katkı sağlamak.Malum, dışarıda...

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katkı vermektenbaşka gerçekçi bir alternatiflerleri kalmadı.Nasıl olsa yerine gelecek potansiyel siyasetçilerin hiçbirisiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'la olduğu gibi aralarında "kan davası" yok.Biri,FETÖ ile mücadelenin fitilini ateşlerkenbu işe karşı çıkıp safını açık etmiş...Diğeri, göreve geldiği günbırakacağını vaat etmiş...Öteki, 15 Temmuz gecesi PKK kartını açıp "biz de doğudan bastırırız" diyerekilan etmiş.durur mu? O da yarışa geç girmiş tay telaşıyla fırlamış,diyor.Nasıl olacakmış o iş derseniz, şöyle:15 Temmuz darbesinden sonraki YAŞ'ta bütün FETÖ'cüleri ordudan atacakmış (!)Bu "itiraf", sosyal medyada yine,şeklinde yorumlandı ve üzerine geyikler yapıldı.Ben kendisine katılıyorum ama bu kez gülmekten değil.Zira doğru söylediğini düşünüyorum.