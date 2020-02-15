Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava açmış. Bu kez de Kemal Bey'denmanevitazminat talep ediyormuş.Sebebini biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğandır" sözleri...Dün basında Kılıçdaroğlu'nun da karşı hamle olarak Cumhurbaşkanı'na dava açacağına dair haberler vardı. Kılıçdaroğlu'nun şikayetine konu olansa Erdoğan'ın kendisine cevaben söylediğicümlesiymiş.Kılıçdaroğlu'nun ne kadarlık bir manevi tazminat istediğini ise bilmiyoruz.

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Geçtiğimiz yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminat davalarını ödemek için bir "fon" oluşturulması fikri gündeme gelmişti.İsmini netleştirmediler. Ama sanırım Özal zamanında kurulan Fakir Fukara Fon'u (Halk arasındadiye kısaltılırdı) gibi bir şey işlev görecek.Erdoğan'ın açtığı son dava üzerine konuyla ilgili çalışmalar da hızlanmış olmalı.Umarım yani...Kıyıda köşede satmadığı ev, altını kaldırmadığı yastık kalmadı.AA'nın verilerine göre Erdoğan 2009' dan bugüne, Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarındakazanmış.Yalnızca Erdoğan'a değil, belediye başkanlarına, bakanlara ve başka siyasilere de CHP Genel Başkanının parası nasip olmuş.Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan en büyük tazminatı ise Man Adası iddiaları üzerine almış.Kemal Bey'in kazandığı davalarda aldığı paralarsa..., İçişleri Bakanı

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Davalar, siyasetçiler gibi gazeteciler için mesleğe dahil.Ancak hiçbirini de kaybetmedim.Çok eskiden, bir tartışma programına telefonla bağlanıp banadiye hakaret edenisimli eski generale cevabendediğim için verdiğim 2 bini saymazsak...Ne var ki aynı davadaedildiğiiçin kaybetmiş sayılmam değil mi?Ağzından çıkana dikkat edeceksin. Yoksa, parasını ödedikten sonra herkes konuşur.