'nıngazetesine verdiğiröportaj konuşuluyor.Özellikle de, muhabirin sorusu üzerine Akıncı'nıngibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasının daolacağına yönelik sözleri...Kimi okurlar Akıncı'nın durup dururken bunu söylemediğini dolayısıylaiddia ediyorlar.İyi de Türkiye ile Kıbrıs arasında, Rusya'nın Kırım'a müdahalesini akla getirecek, hiç kimsenin bilmediği bir tartışma mı var?Hal buyken,karşısındaAkıncı'nın "demek yerine"aşırı" yorumun dibine vurmasınıneyle izah edeceğiz?Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, "diyen Akıncı ODTÜ'yü "dışarıdan mı" bitirdi?

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Kuşkusuz, röportajın alt metnini açık eden tek nokta,değil.Atatürk'ün Hatay politikasını eleştiren Akıncı'nın, anlaşılmaz imalarında Atatürkçülüğü kendine kalkan olarak kullanması da"'. Gerçek durumla ilişkisiyoktur..., laik ve demokratik,hoşgörü ve barış kültürünü içselleştirmişbir halk olarak çağdaş Avrupadeğerlerinde bir yaşam için mücadelesinisürdürmek istiyor. Bu mücadeleyeancak saygı duyulur, saldırı yapılmaz. Düzeyimi koruyarak vereceğim cevap budur."

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Düzeymiş...Rum Kesimine,Yunanistan'a yalvaranbir liderde kim düzeyarar?Seçimler öncesi, Türkiye Doğu Akdeniz'de zorlu bir mücadele yürütürken havuç peşinde koşana kim saygı duyar?2004 referandumunda Birleşik Kıbrıs için KKTC'dekiRumlarınsa yüzde 75 "Hayır" demişken,en mantıklı çözüm olarak sunanı kim ciddiye alır?Yönettiği ülkeye karşıolanTürkiye'ye "işgalci" muamelesi yapanakim güvenir?Batı'dan gelen "" mesajına kapılıp, arkasındaAnkara'nın desteği olmadansanan Akıncı, umarım sandıkta cevabınıhak ettiği şekilde alır.Zira Akıncı'nın politik düzeyi, kendisi de dahil kimseye faydası olmayacağını açıkça gösteriyor.