Cumhuriyet Halk Partisi'ü boykot kararını açıkladı.adına açıklamayı yapan, bundan böyle CNN Türk'teki programlara katılmayacaklarını söyledi. Partililerden de bu kanalı izlememelerini istedi.İsteyen istediği kanalı izler istemediğini de kapatır.Mesela her zamankidışında AK Partilileri son dönemlerde Haber Türk'te nerdeyse hiç göremiyoruz. Belli ki kanalını tutumundan rahatsızlar.Haklarıdır.Ancak, CHP'nin yaptığı gibi bir boykot kampanyası falan düzenlemedi.Yalnızca Haber Türk'e değil,FOX TV'ye veHalk TV'ye karşı da böyle bir boykot çağrısıyapıldığını ben hatırlamıyorum.Hatta tam aksine... Hafızanızı yoklayın.Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı, rakibiile mümkünsekarşı karşıya gelmek için diretmiş. Önce Halk TV'de çalışan'a teklif gitmiş...Ardından ihale FOX TV'den'ya kalmıştı.

***

Meselenin basın özgürlüğü boyutu üzerine fazla durmaya gerek yok. Zira CHP'nin konuyla ilgili tavrını "" diyendaha önce çok net özetlemişti.Peki, CHP'nin kampanyasının ilk sonuçları ne?İlk gün kanalın reytingler üzerinden bir okuma yapmak elbette mümkün değil.CNN Türk'ün sosyal medya hesapları üzerindeki hareketlilik de kampanyanın çok sınırlı etki yaptığına işaret ediyor. Zira eğer bu bir, kampanya başladığında kanalın Twitter hesabının. Bir gün geçtikten sonra iseGidenlerin, gelenlerinölçmek zor olsa da, bu boyuttabir boykot kampanyası için on binler çokaz...Gerçi haklısınız, adını, daha önce yaptığıkampanyasından da hatırladığımız Özkan için bir başarı olabilir.Zira Tuncay Bey, daha sonradüzenlediği kampanyasındakalmıştı.

***

Bu arada kimi AK Partililer, CNN Türk'e karşı başlatılan bu boykot çağrısını, kanalınilişkilendiriyor.Sanmıyorum.Öyle ya, kanalınaklı başındakim söyleyebilir?Tek tek, hâlâ tartışılan o yayınları mı hatırlatalım...Yönetim değiştikten sonra yayınlarında CHP'ye karşı bir tavır aldıklarını söyleyen deÖrneğin bugün boykot kararı olmasa İmamoğlu Ahmet Hakan'a konuk olacaktı.Bence mesele, televizyonculuk deneyimi de olan Özkan'ın, Genel Merkez'i de ikna ederek, CHP'nin kanallarını ihya etmek için başlattığı bir kampanyadan ibaret.Tuncay Bey, bu arada bize birazmisiniz?Siyasi tavır koyduğunu sanan seçmenin bunu bilmeye hakkı var.