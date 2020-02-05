Esad rejiminin İdlib'de yaptığı ileri hamle, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindekipozisyonunudoğru sürüklüyor.Yaşananlar sürpriz değil. Soçi ve Astana süreçlerinde orta yol bulunup engellenmeye çalışılan bir olasılık sadece.Çünkü herkes işini yapıyor.9 yıldır bir bölgede de olsa egemenliği korumayı başaran Esad'ın içerideki destekçilerinin önüne bir "umut" koyması gerekiyordu. O da Türkiye, hazır"boşluktan" yararlanmaya karar verdi. Tuttu, İdlib'de Türkiye'nin Rusya ile mutabakat sonucunda oluşturduğu kontrol noktalarını hedef aldı. Böylece, Suriye konusunu bue dahil edivermiş oldu...Elbette Esad'ın, doğrudan Türk ordusunu hedef alan bu stratejik kararı tek başına alması mümkün değil...

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Rejim'in hamisi Moskova"yeni kozunu açık ediyor. Putin'in sözcüsü"Liderlerin bunu gerekli görmesi halinde," diyerek "pazarlığa" açık olduklarını ilan ediyor.Dün Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesen ABD ise bir anda Türkiye'nin müttefiki olduğunu hatırladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus şu açıklamayı yaptı:"Bu tür eylemlerin karşısındave hayatını kaybeden (askerler)için Türk hükümetine taziyelerimizigönderiyoruz.. Bu konu hakkında Türkhükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

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Türkiye İdlib'de Rusya'nın vekili Esad'la karşı karşıya gelirken,Moskova ile'daydı.Cumhurbaşkanı, Putin'in önceliklerinden olankonusunda4 milyona yakınsivilin yaşadığı İdlib'in yalnızcaTürkiye'nin değilolduğunun altını çizdi.Erdoğan'ın bir yandan da Trump yönetimiyle yeni bir kanal açacağını tahmin emek zor değil...Keşke bu seferlik, muhalefet, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını, refahını doğrudan ilgilendirenBir kez olsun, geçmişe yönelik eleştirilerini muhafaza edip,durabilse...Sorunun göç ve mülteciler boyutu üzerindenkatkı verse...Yaralı parmağa işese...Ama tabii TÜİK'in son nüfus verileri üzerinde tepinipdiye söylenmenin konforu dururken, kim uğraşacak şimdifalan değil mi?Bu arada