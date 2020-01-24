İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,için sergilenen tiyatroya eşi Dilek İmamoğlu'nun da katılmasını şöyle değerlendirmişti:, üniversitebitirmiş,doktorası olan... Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere,...Gençler,İmamoğlu'nun çıkışı, AvrupaYakası'ndaki'un "sözlerine benzetipsosyal medyada iyi geyikçevirdiler.Biliyorsunuz, Dilek Hanım'ın master'ı olmadığı ortaya çıkınca da iş bambaşka yerlere gitti.

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Elbette CHP Genel Başkanı'nun tartışmadan uzak durması da dikkatlerimzden kaçmadı.Mevzuun üzerinden bir hafta geçtikten sonra, hafta başında, eşi Selvi Hanım'ın HDP'nin etkinliğine katılmasını"usulca" değerlendirdi. Konuyu "'ya bağlayıp geçiştirdi.Tartışma eşlerin tahsilinden açılınca, Selvi Hanım'ın tahsiline baktım amabir bilgiye ulaşamadım.Ancak Kemal Beyin tartışmaya geç dahil olmasının nedeni zaten bizi ilgilendirmeyen bu konu olmasa gerek.Bence asıl neden, CHP Genel Başkanınınatmak için yurt gezilerine başlayacak olması. Zira programına CHP'nin az oy aldığı yerleri almış... Aksaray, Adıyaman,Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan,, Gaziantep,, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis,Nevşehir,, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak,Belli ki Anadolu'ya giderken buKemal Bey.

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Tiyatronun hemen ardından'nin Genel Başkanı'e neden bu etkinliğe katılmadığını sormuştum.Geçtiğimiz gün Ankara'daki bir toplantıda meslektaşlarımız bu soruyu Akşener'e yönelttiler.Şöyle yanıtladı:"Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum.Ekrem İmamoğlu bu açıklamaüstüne ne düşünmüştürdersiniz?Meral Hanım'ın yanı sıraolduğunu bildiğimiz eşide diğer eşlere uymadığı için gönülden tebrik etmek istiyorum.