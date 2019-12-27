önden fırladı... Önümüzdeki dönem,arasındakiolacağı anlaşılanprojesinin üzerineatladı.Tüm enerjisini, kendisiniyükselteceğini hesapladığıharcıyor. Neredeyse saat başı açıklama yapıyor.'lerden giriyor, Süveyş Kanalı'ndan çıkıyor...soralım" diyor. Biliyorsunuz,Avrupa başkentlerinden start verdi bile...Genel Merkez'in koyduğu konuşma yasağı bitmeyen, muhalefetin doğal Cumhurbaşkanı adayıise çaresizce olan biteni izliyor.Ganimeti fark eden Davutoğlu bile çıkıp üç yıl önce deliler gibi savunduğu Kanal İstanbul projesine karşı çıkarken o kılını kıpırdatamıyor.

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bırakmayacağı kesin olanise geçenlerde ataletini üzerinden atıpdercesine çıkışıyordu:"İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil,karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok.var mı? Yok.? Yok"Evet, belli ki Kemal Bey daha mevzuya ısınamadı.Ne olup bittiği tam olarak kendisine anlatılmadığı için şimdilik kendine özgü "doğaçlama" mantığıyla takılıyor...Derin muhakeme pardon,deneyimiyle şantiye şefinin olsaolsa Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağınıhesaplıyor. Ardından da kanaldaçalışacaklara gözdağı vermenin yerindeolacağına karar veriyor. İktidira gelirsetüründen garip açıklamalaryapıyor.

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Madem Kılıçdaroğlu'nun kafası yine karışıkKabul ediyorum Kemal Bey. Bir ara güney doğudakazan PKK'lılardandiye bahsettiğinizde üzerinize çok gelmiştim.Kırıcı olduysam özür dilerim.Ama artık unutun. Başka çarem yoktu, zira o günlerde kuyusu kazılanTürkiye'ydi. Tamam, bugün de yinekazılacak ama...yani.Haklısınız, kimse sizin kafanızı karıştıramaz.duracağınızı gösteren şaşmaz bir pusulanız var.Benimkisi bir umut işte.