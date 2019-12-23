Osman Kavala iki yıldır tutuklu.Hakkındaki suçlamalara baktığımızda şu iki başlığın öne çıktığını görüyoruz:Birincisi FETÖ, PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütlerinin organize şekilde katıldığıyöneticisi ve organizatörü olmak...İkinci önemli suçlama isetarihinde Büyükada'da Splendid Otel'de düzenlenen bir toplantıyla alakalı.Kavala'nın bu toplantıya katılan ABD'dekiadlı düşünce kuruluşunun o tarihteki yöneticilerindentemasının üzerinde durulmuş. Çünkü polis ve savcılık bu toplantının ve Barkey'in doğrudan darbe süreciyle ilişkili olduğu görüşünde.Geçtiğimiz ekim ayında mahkeme Kavala'nınkarar vermişti.ise Kavala'nınbırakılması gerektiğine dair bir karar verdi. AİHM kararına gerekçe olaraksa Türk yargısının Kavala'nın

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Mahkemenin yarınki duruşmada AİHM'in kararı sonrasında nasıl bir tavır alacağını göreceğiz.Ancak bu davayla ilgili kamuoyunun yaptığı tartışmanın hukuki süreçle çok alakalı olmadığını hepimiz biliyoruz.Sanırım,geliştirmişbir solcu bir işadamı" tanımı bualgıyı çok iyi özetliyor.Antimilitarist sivil toplum severliğinin yanı sıra "savaş uçağı modernizasyon ihalesine giren bir iş adamı" olduğuna dair iddialar da bir hayli çarpıcı.

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Ancak Türkiye bir hukuk devleti ve yargının görevi deDolayısıyla temennimiz, verilecek kararın hukuki argümanlarla şekillendirilmesi. Çünkü uzun vadedeBu aradagibi Kavala'yı da sahiplenecekbirdevleti çıksa ne iyiolur değil mi?Hiç olmazsa dışarı çıkması karşılığında