Oyun kurucu devletlerin enerji kaynakları vekıran kırana devam ediyor.Rusya Şam'daki nüfuzu üzerinden asırlıkinme hedefini gerçekleştiriyor.Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde yabancı asker postalı değmedik bir metre kare alan kalmadı.Yüzbinlerce insan öldü, evinden yurdundan edildi.Orta Doğu petrolünün dünyaya taşındığıyer alan kritik Hürmüz Boğazı'nda savaş an meselesi! Birleşik Krallık'ın, AB ülkelerinin ve ABD'nin, İran tankerlerine el koymasın diye bölgede.Binlerce mil öteden gelip,yeni doğalgaz ve petrolrezervlerinin üzerine nasıl üşüştüklerini hepbirlikte görüyoruz.Kemik seslerinin arttığı bu mücadele öylesine sertleşti ki, Şansölye Angela Merkel dün,isyanlarındaydı.Sebebi ise malumunuz. Rusya'nın taraf olduğuDoğalgaz Boru Hattı projesini engellemek isteyen ABD Senatosu'nun AB ülkelerine yaptırımları kabul etmesi!

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Türkiye, yıllarca kendisine layık görülen" pozisyonunda iç sorunlarıyla meşgul edildi.Ancak son yıllarda biraz olsun başımızı kaldırdık.yüzyıl sonra yeniden dizayn edildiği bölgemizdearıyoruz!Bin 500 kilometre sahilimiz olan yanı başımızdaki Akdeniz'de binlerce mil öteden gelen Fransa varsa, biz de varız diyoruz...Donanmamız, diğer oyun kurucular gibibir göstergesi olarak "mavi vatanı" koruyor.Libya ile yaptığımız Doğu Akdeniz'deki haklarımızı garanti altına alan ikili anlaşma da kuşkusuz son yılların en başarılı diplomatik hamlelerinden biri.

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Sevindirici olan, farklıyukarıdatarif etmeye çalıştığımkabul etmeleri.İnsanlar, mücadelesi verilen şeyinilgili "ulusal ortak kümemiz" olduğunu görüyorlar.Ancak muhalefetteki siyasi temsilcilerimiz, ortak aklın çizdiği bu Türkiye çemberinden bihaber gibiler.ve'nin, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığını hukuki olarak garanti altına alan Libya anlaşmasına,vermeleri bunun kanıtı.Belli ki muhalefet vekillerimizolarak görüyorlarkendilerini.Tıpkı,'ın o muhteşem dizelerinde tarif ettiği gibi:Ya dışındasındır çemberinYa da içinde yer alacaksınKendin içindeyken kafan dışındaysaÇaresi yok kardeşim...""Hain" falan demek işin kolayı...Anlamaya çalışmak lazım, zira hakikaten çaresiz görünüyorlar.