Binlerce sivilin ve güvenlik görevlisinin ölümünden sorumlu olanSanırımolanlarını da Cumhuriyet gazetesinin haberlerinden okuduk.Arkadaşlar, "TC'ye karşı savaşırken"eden bu vahşi örgütün yöneticilerini manşetten, "benzetiyorlardı mesela...Hele hele PKK'nın Tunceli'de avcıları öldürmesinieşitlemek için yırtınmaları... Evlere şenlikti.Yalnız onlar mı? Hangi birini sayalım...Bölgeden çekiliyorlar diye ABD askerleriniYPGPKK'nın yöneticilerini, Amerika'ya kök söktürmeleriyle meşhur'ye,'ya benzetmeleri mi?Yoksa, patır patır çocuk öldüren PKK-YPG'lı kadın teröristleri, "tıpkı İspanya İç Savaşı'ndakidiye cilalayanları mı?

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konusunda en yaratıcı isimlerden biriside kuşkusuz PKK'nın yasal kanadındaçalışan Selahattin Demirtaş.Ama beyefendininyerine hep kendini öneçıkardığı da gözlerden kaçmıyor.Bir bakıyorsunuz,saz çalıp...Derken tuvalde "mutluluğun resmini" yapmaya çalışan "pozlarıyla çıkıyor karşımıza...Kimi zamansa, 6 Ekim'de sokağa çıkarttığı canilerin katlettiğibildiğimiz çocuk kitaplarını imzalarken izliyoruz kendisini.

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Hızını alamamış olacak ki, geçen de aslında en çok Bosna halkının kahramanı'e benzetilebileceğini açıkladı Demirtaş!Evet, bildiğimiz Aliya...Bu densizliği ciddiye alıp, iç savaşta onca bedel ödeyen Bosnalıların ve Aliya'nın mücadelesinden bahsetmeyeceğim tabii ki.Bu, dostlarımıza saygısızlık olur.Demirtaş'a tavsiyemse, her sabah aynada karşılaştığı yüzüne katlanmanın başka bir yolunu bulması. Ben aldırarak falan kurtulamaz kendinden.