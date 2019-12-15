Hayır, yanıldınız. "Geleceğini"arayanülkenin ancak nereye gidebileceğini sorgulamayacağım.Bu pazar konumuz sanat. Bildiğiniz üzere,Kültür Sanat Ödülü'nü alanlar arasındade vardı. Ödülü Cumhurbaşkanı'ın elinden alan grup üyelerindenkonuştu:"Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. AmaNe güzel değil mi?saygın biryeri olan, herkesin bayıldığı birmüzik grubu onurlandırılıyor.Bir güzelliği beraberce takdir etmenin ve başkasının başarısına sevinmenin verdiği hazlaRecep İvedik'in "seviyesini" yıllar önce yakalayan "" türü küfür furyalarıyla,senarist'ninki hariç!

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Günlerdir Gani Bey'in Mazhar Alanson'la ilgilidinliyoruz.Meğer kendileri, ta eskiden Alanson'uYa, o güzel şarkıları yapan Mazhar! Hiç der misiniz sıkışınca işiyormuş diye.Sakın bunlar "" derkende ironi yapıyor olmasınlar!Evet şaka bir yana, Gani Bey'inbir anı değil ifşaat...Zira Müjde, bir tanıdığı ödül alınca bu önemli bilginin (!) artıkgerektiğine kanaat getirmiş.Düşünün bir arkadaşınız ödül alıyor, "mutluyum" diyor...Ve sizin ilk tepkiniz onu "demek oluyor.Bu nasıl bir eziklik, ne tür birböyle? Birgibi izlemiş, kaydetmiş), yıllarca unutmamış ve attığı tweete bakarsakda!Beyler, siz siz olun sağda solda Gani Bey varsa tuvaletin kapısını mutlaka kapatın!tanımadığınaneler yapmaz ki?

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Hadi Gani Bey'i geçelim...Biliyorsunuz sanatına güldüremediği içinPeki yaOna göre de Mazhar"Minik birstratejisivar gibi..." ymiş.Arkadaşlarından ders almalıymış.Ahmet farkında mısındiye nasihat ettiğin adamınbiliyoruz milletçe...Mimikleri, jestleri veda dahil!Peki, senin ( hadi alınma diye kendimi de katayım) ya da benimGözünü seveyim yapma.Ayrıca Mazhar'ın yaptığınınÖdüleTürkiye Cumhurbaşkanı sana ödül verse sen ondanMutluluğunu göstermemek için "çişim var" deyip müsaade isteyerekİyi inandık.Aman sen yine de dikkat, çünkü Gani oralarda olabilir!