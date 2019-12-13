Dünyanın gündemiolanBirleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki, boyunu çok aşan politik mesajlarıyla dikkatleri üzerine çeken Greta geçenlerde Time'ın kapağındaydı. Küçük kızıseçen dergi ondandiye bahsediyordu.Dün de Twitter'da, hiçbir popüler gündemi es geçmeyen ABD Başkanı'la kapışıyordu bizimki.3,3 milyon takipçili hesabından,yaşındaki Trump'ın "Çok saçma.Greta öfke yönetimi problemi üzerine çalışmalı ve sonra da bir arkadaşıyla güzel eski bir filmi izlemeye gitmeli." şeklindeki Twitine şu cevabı veriyordu:içinde,kendisine Twitter'dan"velet" diyen Brezilya DevletBaşkanı Jair Bolsorano'yıda "ustaca savuşturduğunu"hatırlatmadan geçmeyelim.

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Küreselcilerin, Greta'yıiçin cilaladıkları ortada. Büyükoranda da başarılı oldular.sahiplerinin acımasızlığını gösteren en önemli ayrıntıysa kuşkusuz küçük çocuğun "farklılığını" fark etmeleri.Zira henüz 11 yaşındayken depresyona giren, o dönemden beri yemek yememeye ve "gerekli olmadıkça" konuşmayan Greta'yateşhisi konulmuş.Herkesin farkında olduğu eğretiliğinin üstüne bir de Greta'nın bueklenince küçük çocuğun birdönüşmesi elbette kaçınılmaz oldu.Ama olsun çok konuşuldu değil mi!

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Benimse Greta'ya baktığım tek hissettiğim duyguBelki biraz da kaygı.Ve ünlü bir sanatçı olduğu söylenen annesi, babası bu trajediyi izliyor. HaklısınızHani sık sık, "" diyeövünüyoruz ya...Kabul edin, çok kötü de olabiliyoruz.