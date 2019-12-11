Lider güçlü olmasa da olur hatta hiç olmasa ne iyi olur!

Geçen hafta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO Zirvesi'ndeki, Merkel'den sonraoynamasına bağlamıştım:Macron'un başınıdöndüren hayalinin,'insağlık sorunları nedeniylegöreve bir dahaaday olmayacağını açıklamasından beslendiğikesin.Ancak bir taraftayanında yönetme becerisiniortaya koymuş... Öte yanda sözleriyle, jestleriyle, özelyaşamıyla kısacası her şeyiyle ne Fransa'yane de "dünyanın patronlar kulübüne" yakışanbirAma elbette mesele içeride de hiçbirkarizması olmayan Macron değil. Muhatabımız,gösterip Fransız halkını Macron sıtmasına razı eden

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Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. yıldönümü gündemiyle yaptığı konuşmadavardı.diyen Erdoğan,isim isim andı...Efsane sosyal demokrat'den'a,'den,'ye,'den'a kadar kendisinin de içinde olduğu "gizli ajandası olmayan"sıraladı.

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Aynı saatlerde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Tunus'ta yaptığı bir konuşmada. "Güçlü liderlerin 3. Dünya'ya pek yaramadığından" dem vuruyordu.

Abdullah Bey, "Siyasal İslam" tartışmalarının sürdüğü, Avrupa'ya ve Akdeniz'e komşu Kuzey Afrika'dan, kime kimin cv'sini sunuyordu bilmiyoruz.

Ama "Batı'ya fazla sorun çıkaramayacak" silik, iddiasız, hatta liderden ziyade bir organizatör olacak adaylar arasında kendisinin de ismi olduğu kesin.

Ne acıklı bir kariyer.

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Kriz var!



Dün arkadaşım Cemil Barlas telefonda isyan ediyordu:

"Yerli bir alışveriş sitesinden tablet siparişi verdim. Yoğunluktan dolayı ancak 15 gün sonra getireceklermiş!"

Şimdilik buldukları çözüm, çalışanlarına çifte mesai yaptırmakmış. Çoğu kargo şirketinde izinler iptal edilmiş.

Bakalım bu "kriz ortamında" müşterilerinin siparişlerini karşılamakta zorluk çeken alışveriş siteleri ve kargo şirketleri içine girdikleri "krizi" nasıl çözecekler?

Acaba bir şıklık yapıp siparişlerinin gecikmesinden ötürü "kriz" geçiren müşterilerine çiçek mi gönderseler?

Mesela, bu mevsimde de açan krizantem çiçeği! Kuşkusuz bu iş için en hesaplısı olacaktır.

Hem paramızın yanında gönlümüzü de almış olurlar.

Öyle ya bu kadar paranın harcandığı bu "kriz günlerinde" birileri, illa ki hep kazanacak değil mi?