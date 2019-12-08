Dün kamuoyu ikitartıştı.Biri,'ın, "malum zat" diye bahsettiği,eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nunBunun üzerine söylenecek çok fazla bir şey yok. Bir ara başbakanlık, milletvekilliği yaptılar diye, birilerinegeçilecek değil ya.büyük kentlerin enbüyük problemlerindenbiri olan çakarlıaraçlar...Bu ışıklı araçlar, trafikteki diğer sürücülerin hakkını keyfi şekilde gasp ediyorlar. Acelecilikleri zaman zamanbile yol açıyor.İşin kötüsü, bir ara buayırmak da mümkünolmuyor. Bu kafa karışıklığı da vatandaşlarıngerçekten geçiş üstünlüğü olan araçlarabakmasına neden oluyor.Mevzu yalnızca trafik ve güvenlikle de ilgili değil. Artık mesele,, saygısızlığın, eyyamcılığın adeta bir sembolüne dönüşmüş durumda.

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Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz yaz AK Parti üst düzey yöneticileri, eski bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da dahilNe var ki kamuoyunun bu yaygın kanaatinihalde, siyasilerimiz dün sabah tuttular, çakar kullanabilecekler listesini genişleten bir yasayı Meclis'ten geçirdiler!Basında yer alan haberlere göre, muhalefetin karşı çıktığı ancak AK Parti ve MHP oylarıyla geçen yeni torba yasaya göre,takabilecekmiş. Böylece aramıza, kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak, güvenlik şeridinde hız denemesi yapabilecek,yüzlerce kişi daha eklenmiş oldu.Bakalım, eş başkanlarının gerine gerine "dediği HDP'nin vekilleri trafikte bize arkadan selektör yaparken hangi rengi çakar renk tercih edecekler?yoksa üçü bir arada mı?Çok şükür,sağlık harcamalarıyla ilgili geçmişe dönükborçlarının silinmesini içeren madde demetinden çıkartılmış!

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, üst düzey hükümetüyelerinin ya da can güvenliği tehditaltında olan muhalefet liderlerimizin, ordukomutanlarının, valilerin vs. çakar ayrıcalığınıkullanmalarıKimsenin adını sanını bile bilmediği milletvekilleri, belediye encümen üyeleri, il başkanları daUmarım bu yanlış hesap da Bağdat'tan döner.