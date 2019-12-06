06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
MELİH ALTINOK
Macron büyüyünce Merkel olacakmış

Macron büyüyünce Merkel olacakmış

06.12.2019, Cuma
NATO'nun 70. Yıl Zirvesi bu yıl Londra'da yapıldı. Zirve'nin ana gündem maddeleri Türkiye'nin ekseninde olduğu tartışmalardı.
Bunlardan ilki, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu YPG'nin tanımına yönelik tazyikiydi. İkincisi ise Ankara'nın YPG konusunda netleşme sağlanmadığı için şerh koyduğu Baltıklar ve Polonya'da örülmeye çalışılan yeni "duvar"ın akıbeti...
Klişelerin sıralandığı sonuç metnini bir kenara koyarsak, Baltık ülkeleri ve Polonya için tasarlanan güvenlik planına dair pürüzlerin giderildiği görülüyor. Türkiye'nin bu adımına karşılık NATO'nun önümüzdeki süreçte YPG terör örgütüne karşı tavrının ne olacağıysa merak konusu.
Çünkü, Paktın genel sekreteri Jens Stoltenberg bu konuda ortaya bir irade sergilese de Fransa'nın başını çektiği bir grubun Türkiye'ye karşı PKK kozundan vazgeçmek istemediğini biliyoruz.

***

Aslında kutuplaşmanın taraflarını tarif ederken Fransa yerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron desek daha doğru olur.
Zira genç cumhurbaşkanının NATO zirvesi öncesine başlayan "Birliğin Beyin ölümü gerçekleşti" türünden magazinsel çıkışları kişisel kariyer planlarıyla da doğrudan ilişkili. Göreve geldiği günden beri sokakta olan sarı yeleklileri bile ikna edemeyen Macron'un hedefi boyundan epeyce büyük.
Gözünü, Avrupa'nın en deneyimli, etkili ve ciddiye alınan siyasetçi olan ancak siyaseti bırakacağını açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bırakacağı pozisyona dikmiş durumda.

***

Keşke hakkında "Küçük Napolyon" esprileri yapılan Macron, bu macera öncesinde vakit bulup NATO liderlerinin Buckingham Saray'ına girişlerinin videosu bir izlese.
Evet, görüntülerde kendi süklüm püklüm haline de rastlayacak ama asıl göreceği mekânın sahipleri olacak. Böylece planlarını revize edebilir.
Ayrıca Macron'un Türkiye'deki muadilleriyle, bizim küçük eniştelerle de iletişime geçmesi faydasına olabilir.
Çünkü Erdoğan, 1952'de yoğun çabalar sonucu girebildiğimiz NATO'da Türkiye'yi patronlar locasında temsil ederken, içeride kafayı Macron gibi "Türkiye'nin silahlanmasına" takan siyasetçilerimiz var bizim.
Arada dar alanda paslaşırlar. Soran olursa da adına enternasyonalizm derler...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Atom bombasını önce Hitler bulsaydı ne olurdu? 04.12.2019 Çarşamba
Kanal meselesi 02.12.2019 Pazartesi
İster küçüğüne ister büyüğüne bakın resim aynı resim 01.12.2019 Pazar
İndirim günlerinde bindirim 30.11.2019 Cumartesi
İyi de Wikipedia ne zaman özgürleşecek? 29.11.2019 Cuma
Şahsiyet ve diğer şahsiyet 27.11.2019 Çarşamba
Serçe parmak da hani bana demiş 25.11.2019 Pazartesi
Turangate 24.11.2019 Pazar
E-muhtıranın mucidi sırlarını da yanında götürdü 23.11.2019 Cumartesi
Atatürkçüleri Silkeleme Enstitüsü 22.11.2019 Cuma
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN