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MELİH ALTINOK
Atom bombasını önce Hitler bulsaydı ne olurdu?

Atom bombasını önce Hitler bulsaydı ne olurdu?

04.12.2019, Çarşamba
ABD, İkinci Dünya Savaşı başladığında dünyanın 17. büyük ordusuna sahipti.
O yıllarda Samuraylardan mekanize orduya henüz geçmiş Japonlardan Pasifik'te darbe üstüne darbe yiyordu.
Savaşın sonlarına doğru müttefikler batıdan, komünist Rusya da doğudan Berlin'e doğru ilerlerken ABD'nin imdadına atom bombası yetişti.
Ve Mihver devletlerinin başını çeken Hitler zaten düşmeye başlamışken, yeni ölümcül oyuncağını yüzbinlerce sivil Japon'un üzerinde denemekte tereddüt etmedi.
Bu barbarlık sayesinde patron koltuğuna oturduğu uluslararası kurumlar eliyle de o gün bugündür yeni dünya düzeninin hakimi.
Örneğin bugünlerde 70. yıldönümü vesilesiyle gündemde olan NATO...
Türkiye'nin 1952 yılında dahil olduğu bu örgütün, ABD ordusunun sınır ötesi operasyonlarında kullandığı taşeron örgütünden başka bir şey olduğunu kim inkar edebilir?

***

Bugüne bakıp zaman zaman düşünüyorum... Nazilerin baskısından kaçıp bu büyük askeri kozu ABD'ye veren bilim adamları Almanya'da kalsalardı ya da Stalin elini azıcık daha çabuk tutmuş olsaydı bugün dünya nasıl bir yer olurdu acaba?
Mesela bugünkü İsrail'in işgal ettiği pozisyonda hangi halk ya da devlet olurdu?
Peki ya İran'ın?
Tüm dünyayı etkileyen ABD ile Sovyet Rusya arasındaki soğuk savaşın yerine nasıl bir gerilim oluşurdu ve ana kutuplarda kimler yer alırdı?
Hepsinden önemlisi savaş yıllarındaki tarafsızlığının bedelini sonraki yıllarda silik kalarak ve tarım ülkesi olmaya mahkum edilerek ödeyen Türkiye'nin durumu ne olurdu?
Merkezinde ABD'nin yerine Hitler Almanyası'nın yer aldığı bir dünya düzeninde Türkiye için nasıl bir rol tasarlanırdı?

***

Buradan, filmlere konu olabilecek pek çok senaryo çıkar değil mi?
Muhtemelen bugün yaşananları da, 1939'da kırmızı çizgi olan Polonya'nın işgalinden önce birine anlatsanız bizim gibi söylenirdi...
Berket, NATO'nun yeniden Polonya'da, Baltıklar'da, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de yerküreye kırmızı çizikler atmaya başladığı bu dejavunun farkında olanlar var.
Gözümüz kulağımız, yeni kurulan oyunda Türkiye'nin rolü için Londra'daki NATO Zirvesi'nde mücadele edecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da.
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