ABD, İkinci Dünya Savaşı başladığındasahipti.O yıllardahenüz geçmişJaponlardanPasifik'te darbeüstüne darbeyiyordu.Savaşın sonlarına doğru müttefikler batıdan, komünist Rusya da doğudan Berlin'e doğru ilerlerken ABD'nin imdadınayetişti.Ve Mihver devletlerinin başını çeken, yeniyüzbinlerce'un üzerinde denemekte tereddüt etmedi.Busayesinde patron koltuğuna oturduğueliyle de o gün bugündürÖrneğin bugünlerde 70. yıldönümü vesilesiyle gündemde olan NATO...Türkiye'nin 1952 yılında dahil olduğu bu örgütün, ABD ordusununoperasyonlarında kullandığıörgütünden başka bir şey olduğunu kim inkar edebilir?

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Bugüne bakıp zaman zaman düşünüyorum... Nazilerin baskısından kaçıp bu büyük askeri kozu ABD'ye veren bilim adamlarıya daçabuk tutmuş olsaydı bugün dünya nasıl bir yer olurdu acaba?Mesela bugünkühangi halk ya da devlet olurdu?Peki ya İran'ın?Tüm dünyayı etkileyen ABD ile Sovyet Rusya arasındakiyerine nasıl biroluşurdu ve ana kutuplarda kimler yer alırdı?Hepsinden önemlisi savaş yıllarındaki tarafsızlığının bedelini sonraki yıllarda silik kalarak veödeyen Türkiye'nin durumu ne olurdu?Merkezinde ABD'nin yerineyer aldığı bir dünyadüzeninde Türkiye için nasıl bir rol tasarlanırdı?

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Buradan, filmlere konu olabilecek pek çok senaryo çıkar değil mi?Muhtemelen bugün yaşananları da,birine anlatsanız bizim gibi söylenirdi...Berket, NATO'nun yeniden Polonya'da, Baltıklar'da, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'deatmaya başladığı bufarkında olanlar var.Gözümüz kulağımız, yeni kurulan oyunda Türkiye'nin rolü için Londra'daki NATO Zirvesi'nde mücadele edecek olan'da.