Genel Başkanıile başlayalım. Malumunuz, Kemal Bey 2020'de tek adam olarak gittiği Kurultay için çalışmaya başladı.Geçen hafta daÖnce, mevcut ve potansiyel rakiplerini ardından tüm rakiplerini tasfiye etmeye yarayacağını düşünerek,ortak oldu. Sözcü gazetesinin yalan olduğunu açıklayıp yazarına özür dilettiğiŞimdi iseskandalında en ufak rolü olanlar bile özür dilerken o suskun.CHP Genel Başkanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın "doğal adayı"de Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla konuşmama kararı aldı.Gözü, CHP Genel Başkanlığı'ndan ziyade daha yükseklerdeolduğu söylenen Ekrem İmamoğlu ise bildiğiniz üzere seçildiği günden beriAma sanmayın kidediği 16 milyonu, bizleri ihmal ediyor... Kendine çok yakıştırdığı tatil seyahatlerinde bile hepdiye başlasa dagetiriyor. Allah var, Avrupa başkentlerindeBugünlerde ise biraz sıkıntılı. Zira seçimlerdeyapmak zorunda kalınca biraz sıkıştı.Kısacası o daediyor.

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Başka?Meral Akşenerbulmak için canla başla çalışmaya devamediyor. Suriyeli nefretini körükleyeceği birolay ya da politize edecekleri intihar vakasıbulamazsa, faşist provokasyonlara abanıyor.'ın" diye özet geçtiğivevs. ise ne yapsalar gündem olamıyorlar.Habertürk daha ne yapsın?

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İktidar cephesine gelelim...Cumhurbaşkanı'ın gündemi malum.Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılanYönettiği ülkenin Doğu Akdeniz'deki rezervlerdenalması için bölgeye üşüşen. Tüm bunları yaparken ABD ve Rusya ile aynı anda iyi olmaya çalışıyor.Şimdilerde ise, daha başlamadan uluslararası siyasette, küresel medyada ve London Bridge'dehazırlanıyor. İşi hiç de kolay değil!de içeride Erdoğan'ın bu bölgesel ve küresel ajandasının en büyük destekçisi.İster küçültüp ister büyütüp bakalım resim bu. Ve ne zaman bu kareye baksam aklıma'ın yazılarında sıkça hatırlattığı siyasi bir anekdottan çıkarttığım şu özet geliyor: