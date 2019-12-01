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MELİH ALTINOK
İster küçüğüne ister büyüğüne bakın resim aynı resim

İster küçüğüne ister büyüğüne bakın resim aynı resim

01.12.2019, Pazar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Malumunuz, Kemal Bey 2020'de tek adam olarak gittiği Kurultay için çalışmaya başladı.
Geçen hafta da epeyce terledi.
Önce, mevcut ve potansiyel rakiplerini ardından tüm rakiplerini tasfiye etmeye yarayacağını düşünerek, son yılların en utanç verici siyasi kumpasına ortak oldu. Sözcü gazetesinin yalan olduğunu açıklayıp yazarına özür dilettiği asparagas haberine kefil oldu.
Şimdi ise Turangate skandalında en ufak rolü olanlar bile özür dilerken o suskun.
CHP Genel Başkanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın "doğal adayı" Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla konuşmama kararı aldı.
Gözü, CHP Genel Başkanlığı'ndan ziyade daha yükseklerde daha doğrusu "dışarıda" olduğu söylenen Ekrem İmamoğlu ise bildiğiniz üzere seçildiği günden beri idari izinli.
Ama sanmayın ki "Sahibiyim" dediği 16 milyonu, bizleri ihmal ediyor... Kendine çok yakıştırdığı tatil seyahatlerinde bile hep "Ben" diye başlasa da sözü mutlaka İstanbul'a getiriyor. Allah var, Avrupa başkentlerinde küreselcilere iyi pazarlıyor Şehri İstanbul'u.
Bugünlerde ise biraz sıkıntılı. Zira seçimlerde indirim yapacağını vaat ettiği suya fahiş zam teklifi yapmak zorunda kalınca biraz sıkıştı.
Kısacası o da olduğu yerde terlemeye devam ediyor.

***

Başka?
Meral Akşener kanatacağı bir yara bulmak için canla başla çalışmaya devam ediyor. Suriyeli nefretini körükleyeceği bir olay ya da politize edecekleri intihar vakası bulamazsa, faşist provokasyonlara abanıyor.
Engin Ardıç'ın "Babacanoğlu" diye özet geçtiği Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül vs. ise ne yapsalar gündem olamıyorlar.
Habertürk daha ne yapsın?

***

İktidar cephesine gelelim...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündemi malum.
Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör devletine engel olmaya çalışıyor.
Yönettiği ülkenin Doğu Akdeniz'deki rezervlerden pay alması için bölgeye üşüşen sömürgecilerle kavga ediyor. Tüm bunları yaparken ABD ve Rusya ile aynı anda iyi olmaya çalışıyor.
Şimdilerde ise, daha başlamadan uluslararası siyasette, küresel medyada ve London Bridge'de bombaların patladığı NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor. İşi hiç de kolay değil!
MHP Lideri Devlet Bahçeli de içeride Erdoğan'ın bu bölgesel ve küresel ajandasının en büyük destekçisi.
İster küçültüp ister büyütüp bakalım resim bu. Ve ne zaman bu kareye baksam aklıma Başyazarımız Mehmet Barlas'ın yazılarında sıkça hatırlattığı siyasi bir anekdottan çıkarttığım şu özet geliyor:
Kimilerinin istikbal hayali Erdoğan'ın mazisi.
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