geçen gün de tuttu, dünyanın en prestijli televizyon ödüllerinden olanseçildi!Bizi yine gururlandırdı.usta oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünü yıllar önce fethetmişti...Performansı yalnızca Türkiye'de değil, ileri tiyatro öğrenimi gördüğü ve pek çok başarılı işin altına imza attığıda takdir topluyordu.Yıllardır keyifle takip ettiğim Bilginer'in kariyerindebüyük payı olduğu ortada.Ama bence Bilginer'in başarıödül aldığı dizinin adında zikredilenden başkası değil:

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Zira uzunca bir süresine sahnesinden şahit olduğumuzSanatçının ödülün ardından gazetecilere yaptığı sade yorumlar bile başlı başına bunun göstergesi.Sadece işini ciddiye alan bir adamın gururla gülümseyen samimiyeti.

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Gündemdeki diğer şahsiyetse elli yıllık bir gazeteci.O da yıllardır bildiğiniz gibi...Yine adı bir skandalın içinde anılıyor.Evet,bahsediyorum.Meğer öğreniyoruz ki Uğur Bey bu skandaldanTalat Atilla... Dündaralmayıncakalmış.Hattageçengün yazmıştı... UğurBey skandalın zeminini ta aybaşındacilalamaya başlamış. Atilla'nıninternet sitesini tüm takipçilerineısrarla tavsiye etmiş.Dün de gazetesi(varmış)Metin Yılmaz kendisine şöylesitem ediyordu:"Rahmi Bey'in yazdığına yüzde 100 inansam zaten manşet yapardım.Keşke Metin Bey, keşke...Ama benim aklıma başka bir şey takılıyor...Acaba bu tarz işlerdegeliyor?Haklısınız,