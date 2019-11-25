Tıpkı çocukken dilimizden düşmeyen o beş parmak tekerlemesi gibi;Fikir, Ankara'da CHP mahfillerindeki beyin fırtınalarındaCHP'li basının asparagas duayenlerinceGenel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu içineGelin görün ki, ileride "Turangate" skandalı diye hatırlayacağımız buyine döndü dolaştıHerkes birkaç çatal atsa da bereket aklı başında kimse yemedi. Ama ülkede CHP'li seçmen de dahil Turangate'denBence Kılıçdaroğlu da işlerin çığırından çıkması karşısında şaşkın.Zira parti çevrelerindeki tüm"Saray'ın Truva atı" diye yaftalamasınayaracağını düşündüğüişlerin bu noktaya geleceğinio da tahmin edemedi.Bir yandan partiyi konsolide edeyim bir yandan da, tabandaki zoraki destekçilerinden de oldu.

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Baksanıza CHP'de kaynayan kazana herkes bir tutam "sitem" atıyor..."Kemal Bey iyi de çevresi kötü" seviyesinde de olsadiyenler seslerini yükseltiyor...Dün de, skandalın ilk dakikalarından itibaren "" şeklinde itirazlar yapan Muharrem İnce kameraların karşısındaydı.Muharrem Bey ne söylese yeridir. ZiraKılıçdaroğlu tarafından parti üyeliği bile elinden alınsa da CHP'nin "" iddiasından asla vazgeçmeyen İnce de öyle yaptı...Annesinin bahçesine bir sehpa attı. Sağındaki ağacasolundakine deastı. Kameraların gözünün içine bakarak Kılıçdaroğlu'na ağzına ne geliyorsa söyledi...

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Muharrem Beyin "yerliliğinden", kendi ifadesiyle "Ayrıca dün 24 Kasım'dı. Kendisi de eski Fen Bilgisi Hocası,Ama ne yazık ki yerel seçimlerden beri CHP içindeki asıl kavganın bir tarafı değil kendisi. Keşke olsa ama değil...Zira bildiğiniz üzere CHP içi iktidar mücadelesinin aktörleri artıkbelirleniyor.Sahiyaşanırken makineden tık yok değil mi?