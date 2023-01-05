05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Erdoğan’dan bir günde 4 müjde
MEHMET BARLAS
Erdoğan’dan bir günde 4 müjde

Erdoğan’dan bir günde 4 müjde

05.01.2023, Perşembe
Pandeminin başından itibaren dünya ekonomisi kontrolden çıktı. Tedarik krizi ve enflasyon canavarı en fazla gelişmiş ekonomileri vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid salgınının Türkiye'de başladığı Mart 2020 tarihinden bu yana vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yaptı.
Geçen 3 yılık süre içerisinde, dünya ekonomik krizlerle çalkalanırken toplumun yaşam standardının düşmemesi için elinden gelen çabayı gösterdi. Bugün olduğu gibi...
Bildiğiniz gibi Erdoğan, salı günü emekliye 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 25 zam yapıldığını açıklamıştı. Beklenti aslında yüzde 30 civarındaydı. Birkaç gündür sesi soluğu çıkmayan muhalif troller bir anda ortaya çıkmaya başladı.
Onları susturan açıklama dün AK Parti Grup Toplantısı'nda geldi. Erdoğan beklentileri karşıladı ve emekli zammının yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.
Asıl beklenti, çok düşük maaş alan emeklilerle ilgiliydi. Hâlâ 3 bin 500 lira alan emeklilerin durumu da Erdoğan'ın gündemindeydi. Onlara da yüzde 57 gibi bir zam yapılarak en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseltildi.
Bu yeterli mi? Elbette hayır. Umarım temmuz zammıyla beklenti biraz daha karşılanır ve sabit gelirli vatandaşların küresel enflasyon canavarı tarafından ezilmesine izin verilmez.

KİRA ÖDER GİBİ EV
Peki işverenin durumu ne olacak?
Asgari ücrete yapılan artışlarla birlikte işverenin üzerine de önemli bir yük bindi. Özellikle küçük işletmeler bu konudan çok muzdaripti. Onlara verilen asgari ücret desteği de 250 liradan 400 liraya çıkarıldı. İşveren de bu destekle birlikte biraz nefes almış oldu.
Bugün vatandaşın merakla beklediği bir haber daha vardı: "Orta gelir grubunun konut kredisi." Onların da konut kredi faiz oranı 0.69'a kadar çekildi. Orta gelir grubu vatandaşların da artık ev sahibi olma hayali gerçekleşecek. Ödeme tablosuna bakıldığında gerçekten kira öder gibi ev sahibi olabilecekler.
Evet Erdoğan, bir günde 4 müjde birden açıkladı. Hepsi de vatandaşın hayatına dokunan meseleler.
Daha önce de yazdığım gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmet ederek, vatandaşın hayatını kolaylaştırarak motive olan bir lider. Altyapıda dünya çapında projeleri hayata geçirirken vatandaşını hiç unutmuyor. 20 yıldır yorulmadan yoluna devam ediyor. Bu yolda 12 seçim kazanarak kendisine güvenen vatandaşın desteğini arkasına aldı. Şimdi ekonomik reformlardan savunma sanayiine, milli enerji hamlesinden insan haklarına kadar atılan tüm devasa adımların koalisyon masalarında yok olup gitmemesi için, 12 kez kendisine güvenen Türkiye seçmeninden son kez oy istiyor.
Sandığa giderken tüm bunları aklımızdan çıkarmayalım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu? 04.01.2023 Çarşamba
Ekonomideki rekorlar kimleri rahatsız ediyor 03.01.2023 Salı
Erdoğan 2023’e hızlı girdi 02.01.2023 Pazartesi
Bizi heyecanlı bir yıl bekliyor 01.01.2023 Pazar
Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi 31.12.2022 Cumartesi
EYT’yi çözmek de Erdoğan’a nasip oldu 30.12.2022 Cuma
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na mı inanır Soylu’ya mı? 29.12.2022 Perşembe
Seçim tarihi 14 Mayıs mı? 28.12.2022 Çarşamba
Kılıçdaroğlu’ndan 6 farklı aday sinyali mi? 27.12.2022 Salı
Batı, Erdoğan düşmanlığından bıkmıyor 26.12.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA