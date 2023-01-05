Erdoğan’dan bir günde 4 müjde

Pandeminin başından itibaren dünya ekonomisi kontrolden çıktı. Tedarik krizi ve enflasyon canavarı en fazla gelişmiş ekonomileri vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid salgınının Türkiye'de başladığı Mart 2020 tarihinden bu yana vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yaptı.

Geçen 3 yılık süre içerisinde, dünya ekonomik krizlerle çalkalanırken toplumun yaşam standardının düşmemesi için elinden gelen çabayı gösterdi. Bugün olduğu gibi...

Bildiğiniz gibi Erdoğan, salı günü emekliye 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 25 zam yapıldığını açıklamıştı. Beklenti aslında yüzde 30 civarındaydı. Birkaç gündür sesi soluğu çıkmayan muhalif troller bir anda ortaya çıkmaya başladı.

Onları susturan açıklama dün AK Parti Grup Toplantısı'nda geldi. Erdoğan beklentileri karşıladı ve emekli zammının yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

Asıl beklenti, çok düşük maaş alan emeklilerle ilgiliydi. Hâlâ 3 bin 500 lira alan emeklilerin durumu da Erdoğan'ın gündemindeydi. Onlara da yüzde 57 gibi bir zam yapılarak en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseltildi.

Bu yeterli mi? Elbette hayır. Umarım temmuz zammıyla beklenti biraz daha karşılanır ve sabit gelirli vatandaşların küresel enflasyon canavarı tarafından ezilmesine izin verilmez.



KİRA ÖDER GİBİ EV

Peki işverenin durumu ne olacak?

Asgari ücrete yapılan artışlarla birlikte işverenin üzerine de önemli bir yük bindi. Özellikle küçük işletmeler bu konudan çok muzdaripti. Onlara verilen asgari ücret desteği de 250 liradan 400 liraya çıkarıldı. İşveren de bu destekle birlikte biraz nefes almış oldu.

Bugün vatandaşın merakla beklediği bir haber daha vardı: "Orta gelir grubunun konut kredisi." Onların da konut kredi faiz oranı 0.69'a kadar çekildi. Orta gelir grubu vatandaşların da artık ev sahibi olma hayali gerçekleşecek. Ödeme tablosuna bakıldığında gerçekten kira öder gibi ev sahibi olabilecekler.

Evet Erdoğan, bir günde 4 müjde birden açıkladı. Hepsi de vatandaşın hayatına dokunan meseleler.

Daha önce de yazdığım gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmet ederek, vatandaşın hayatını kolaylaştırarak motive olan bir lider. Altyapıda dünya çapında projeleri hayata geçirirken vatandaşını hiç unutmuyor. 20 yıldır yorulmadan yoluna devam ediyor. Bu yolda 12 seçim kazanarak kendisine güvenen vatandaşın desteğini arkasına aldı. Şimdi ekonomik reformlardan savunma sanayiine, milli enerji hamlesinden insan haklarına kadar atılan tüm devasa adımların koalisyon masalarında yok olup gitmemesi için, 12 kez kendisine güvenen Türkiye seçmeninden son kez oy istiyor.

Sandığa giderken tüm bunları aklımızdan çıkarmayalım.

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