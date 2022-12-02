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Haberler Mehmet Barlas Değişime direnen kaybeder
MEHMET BARLAS
Değişime direnen kaybeder

Değişime direnen kaybeder

02.12.2022, Cuma
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6'lı masanın anayasa değişikliği önerisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Yürütme organını doğrudan seçme hakkını Türk halkından geri almak istiyorlar. Türk halkı bu değişime izin vermeyecektir" dedi.
Önümüzdeki seçimde, her seçim olduğu gibi "eski ile yeninin yarışı" olacak. Muhalefet eskiye, hatta 1930'lara dönmeyi vaat ederken iktidar partisi "İleri gidelim" diyor. Kim kazanacak göreceğiz.

UKRAYNA'YI BATI TÜKETİYOR
Rusya, Ukrayna'nın altyapısını bombalamaya devam ediyor. Başta NATO ve ABD olmak üzere tüm Batı, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapmak gerektiğini söylüyor. Ancak Ukraynalılar şu anda hem susuz hem elektriksiz hem de ısınmasız yaşamaya çalışıyor.
Her ne kadar Batı medyası, Ukrayna'nın ve Cumhurbaşkanı Zelenski'nin zaferlerinden bahsediyor olsa da sahadaki gerçek hiç böyle değil. Ukrayna diye bir devlet pek kalmamış durumda.
Rusya'nın hazırlandığı büyük operasyonla birlikte bu devletin deniz bağlantısı da kesilecek. Böylece Amerika tarafından kurtarılmış ve yardım edilmiş ülkeler çöplüğüne bir tanesi daha eklenecek.

MACRON DA ABD'DEN ŞİKÂYETÇİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Amerika tarafından desteklenmek ve kurtarılmaktan endişe eden siyasetçiler arasına girdi.
Başkan Biden'ın daveti üzerine Amerika'yı ziyaret eden Macron, Avrupa'nın girdiği ekonomik kriz için ABD'yi suçladı. Artık Amerika'nın dostları bile şikâyet etmeye başladıysa düşmanlarının halini siz düşünün.
Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya doğru hızla gidiyoruz.
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