19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas İran’da neler oluyor?
MEHMET BARLAS
İran’da neler oluyor?

İran’da neler oluyor?

19.11.2022, Cumartesi

İran'da polis tarafından dövüldükten sonra yaşamını yitiren Mahsa Emini için başlayan gösteriler iki aydır devam ediyor. Ülkede gece boyunca kargaşa hâkim. Gündüzleri sakin olan şehirler geceleri savaş alanına dönüyor.
Eylemciler dün devrim lideri Humeyni'nin evini yaktılar. Göstericilerin bu eyleminin sembolik bir anlamı var. İran'da şimdiye kadar yüzlerce kişi hapse atıldı, 600'ü aşkın kişi polis kurşunuyla yaralandı. 4 kişi hakkında idam kararı verildi.
Dünyanın her yerinde çıkan kargaşada olağan şüpheli kimse İran'da da aynı durum söz konusu. Peki İran neyin bedelini ödüyor? ABD'nin İran'ı, Rusya'nın yanında aldığı tutumdan dolayı cezalandırdığı söyleniyor. Nitekim iki hafta önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Direktörü John Kirby açıkça İran'ı tehdit etmişti. Bu tehdidin ardından olayların hız kazanması dikkat çekici bulunuyor.
Zaten ABD'nin, daha doğrusu küresel odakların istediği şeyleri yapmayan ülkelerin başına ya terör belası geliyor ya o ülkede savaş çıkıyor veya ayaklanma oluyor. Bu ülkeler çok daha ileri giderse ABD'nin gelip doğrudan bombalaması da imkân ve ihtimal dahilinde. Bu açıdan bakıldığında tüm dünya çok riskli günler geçiriyor. Yani eğer Rusya'ya yeterince düşman değilseniz başınıza her türlü bela gelebilir.

***


6'LI MASA UYUYOR ERDOĞAN OYUN KURUYOR
Semerkand'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan nefes almadan Bali'ye gitti. Hem içeride hem de dışarıda diplomasi ve siyasetteki tecrübesiyle oyun kurmaya devam eden Erdoğan dün de önemli bir görüşme yaptı.
Erdoğan, Putin ile telefonda konuştu ve 4 ay daha uzatılan tahıl koridoru için Putin'e teşekkür etti. Bu görüşmede sadece gıda konuşulmadı. Türkiye'nin "doğalgaz merkezi" olması konusu da bir kez daha gündeme geldi.
Ayrıca Erdoğan'ın Meral Akşener'e yaptığı "Masayı terk et" çağrısı hâlâ gündemde. Kimileri için bu çağrı açık bir davet. Ama farklı düşünenler de var. Masayı devirip aday olmaya hazırlanan Akşener'in artık Erdoğan'ın çağrısından sonra böyle bir imkânı kalmadığını düşünenlerin sayısı da hiç az değil. Anlayacağınız Erdoğan, Endonezya'da bile 6'lı masayı dizayn etmeyi sürdürüyor.
Seçimlere 7 ay var. Bu hamur daha çok su kaldırır. Demirel'in dediği gibi siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir. Ama karşılarında Erdoğan gibi tecrübeli bir siyasetçi varken 6'lı masanın akılcı bir hamle yapması çok zor görünüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İngiltere’deki krizin sebebi 18.11.2022 Cuma
3. Dünya Savaşı korkusu 17.11.2022 Perşembe
PKK’ya ‘terörist’ demekten neden çekiniyorsunuz? 16.11.2022 Çarşamba
Gerçek katilin adı, teröristin üstünde yazıyor 15.11.2022 Salı
Terörün kaynağı da mücadele yolu da bellidir 14.11.2022 Pazartesi
FETÖ’yü Biden mı himaye ediyor? 13.11.2022 Pazar
Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 12.11.2022 Cumartesi
Semerkand’da lider diplomasisi 11.11.2022 Cuma
Trump mı DeSantis mi başkan olacak? 10.11.2022 Perşembe
PKK ve FETÖ’nün hamisi İsveç’in işi zor 09.11.2022 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA