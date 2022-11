İran'da polis tarafından dövüldükten sonra yaşamını yitiren Mahsa Emini için başlayan gösteriler iki aydır devam ediyor. Ülkede gece boyunca kargaşa hâkim. Gündüzleri sakin olan şehirler geceleri savaş alanına dönüyor.

Eylemciler dün devrim lideri Humeyni'nin evini yaktılar. Göstericilerin bu eyleminin sembolik bir anlamı var. İran'da şimdiye kadar yüzlerce kişi hapse atıldı, 600'ü aşkın kişi polis kurşunuyla yaralandı. 4 kişi hakkında idam kararı verildi.

Dünyanın her yerinde çıkan kargaşada olağan şüpheli kimse İran'da da aynı durum söz konusu. Peki İran neyin bedelini ödüyor? ABD'nin İran'ı, Rusya'nın yanında aldığı tutumdan dolayı cezalandırdığı söyleniyor. Nitekim iki hafta önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Direktörü John Kirby açıkça İran'ı tehdit etmişti. Bu tehdidin ardından olayların hız kazanması dikkat çekici bulunuyor.

Zaten ABD'nin, daha doğrusu küresel odakların istediği şeyleri yapmayan ülkelerin başına ya terör belası geliyor ya o ülkede savaş çıkıyor veya ayaklanma oluyor. Bu ülkeler çok daha ileri giderse ABD'nin gelip doğrudan bombalaması da imkân ve ihtimal dahilinde. Bu açıdan bakıldığında tüm dünya çok riskli günler geçiriyor. Yani eğer Rusya'ya yeterince düşman değilseniz başınıza her türlü bela gelebilir.

***



6'LI MASA UYUYOR ERDOĞAN OYUN KURUYOR

Semerkand'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan nefes almadan Bali'ye gitti. Hem içeride hem de dışarıda diplomasi ve siyasetteki tecrübesiyle oyun kurmaya devam eden Erdoğan dün de önemli bir görüşme yaptı.

Erdoğan, Putin ile telefonda konuştu ve 4 ay daha uzatılan tahıl koridoru için Putin'e teşekkür etti. Bu görüşmede sadece gıda konuşulmadı. Türkiye'nin "doğalgaz merkezi" olması konusu da bir kez daha gündeme geldi.

Ayrıca Erdoğan'ın Meral Akşener'e yaptığı "Masayı terk et" çağrısı hâlâ gündemde. Kimileri için bu çağrı açık bir davet. Ama farklı düşünenler de var. Masayı devirip aday olmaya hazırlanan Akşener'in artık Erdoğan'ın çağrısından sonra böyle bir imkânı kalmadığını düşünenlerin sayısı da hiç az değil. Anlayacağınız Erdoğan, Endonezya'da bile 6'lı masayı dizayn etmeyi sürdürüyor.

Seçimlere 7 ay var. Bu hamur daha çok su kaldırır. Demirel'in dediği gibi siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir. Ama karşılarında Erdoğan gibi tecrübeli bir siyasetçi varken 6'lı masanın akılcı bir hamle yapması çok zor görünüyor.