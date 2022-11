Gerçek katilin adı, teröristin üstünde yazıyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu PKK'lı kadın şu anda gözaltında. Terörist, göğsünde "New York" yazan bir kıyafetle yakalandı.

Elbette o kıyafetten yola çıkarak terörist kadının ABD'yi işaret ettiğini söylemiyorum. Ama bazı fotoğraflar vardır ki siz istemeseniz de her şeyi anlatır. Kadın teröristin elleri kelepçeli olarak Türk bayrağı önünde verdiği görüntüde kıyafetinde New York yazması işte o fotoğraflardan biri.

Tam da bu arada hiç alışık olmadığımız bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye yaşadığı kayıplar için başsağlığı dileyen ABD'ye hitaben "Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyoruz" dedi.

Soylu aslında "Gerçek katili biliyoruz" demek istiyor.

PKK'yı binlerce TIR silahla donatan, Kobani'yi kontrol altında tutan, YPG'nin silahlı eğitimi için (eğit-donat projesi) Pentagon'un bütçesinden milyarlarca dolar harcayan ABD, kamuoyunun gözünde bu olayın asıl failidir.

Teröristin kıyafetinde New York yazsa da yazmasa da bu gerçek değişmez.

Önemli bir detayı da gözden kaçırmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü isim vererek ABD Başkanı Biden'ı terör örgütlerini himaye etmekle suçlamıştı.

Zaten İstiklal Caddesi'ndeki terör olayının çok karmaşık bir hazırlık döneminden sonra gerçekleştiği anlaşıldı. Terör eylemiyle ilgili gözaltında bulunan şüpheli sayısının en az 48 olduğu biliniyor.



'PKK' DEMEKTEN ÇEKİNENLER

Birkaç söz de muhalif medya için söylemek gerekiyor. HDP ve FETÖ'nün sosyal medyadaki uzantıları, PKK adını anmaktan özenle kaçınıyor. Muhalefet ve medyasının tavrı da bundan çok farklı değil. En sert açıklamalar bile "Terör kimden gelirse gelsin kınıyoruz" şeklinde. "PKK" demekten neden çekiniyorsunuz? Masanın gizli ortağı HDP'nin tepkisinden mi korkuyorsunuz?

Teröristin bombalı düzeneği nereden aldığı henüz açıklanmadı. Ancak masumları katleden bu eylem Türkiye'yi çok öfkelendirdi. PKK'ya karşı "askeri operasyon" beklentileri de yükseldi. Her terör eylemi bir mesajdır. Türkiye bu mesajlara çok alışık. Yakın zamana kadar mesajlara cevap verme refleksimiz yoktu, ama artık var. Türkiye'nin iç huzurunu, istikrarını ve yaklaşan seçimleri hedef alan bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz.

