Tunç Soyer Yunanistan’a göz kırptı, Osmanlı’ya hakaret etti

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle kutlandı. Bu törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" diyerek Osmanlı'yı hedef aldı.

Bu konuşma çok tepki çekerken, "İzmir'den denize dökülen" Yunan'dan bahsetmemesi ise alay konusu oldu. Aslında bir ay önce İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü afişlerine "Barışın İkinci Yüzyılı" yazarak Yunanistan'a göz kırpmıştı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'e çok kızdı ve "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır" ifadelerini kullandı.

Altılı masanın görünmez ayaklarına PKK ve FETÖ'den sonra galiba Yunanistan da ekleniyor. Kemal Bey, İzmir'de denize döktüğümüz Yunan'la helalleşmeyi düşünür mü bilmem ama bu süreci Tunç Soyer başlatmış görünüyor. Yani özetle Yunanistan'a toz kondurulmayan, Türkiye'nin haksız olduğu seslendirilen muhalif söylemlere de hazırlıklı olmalı ve şaşırmamalıyız.



KRALİÇE'NİN ARDINDAN

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra tahtın vârisi olan Charles, Saint James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen kral ilan edilip top atışlarıyla tüm dünyaya duyuruldu. Tabii ortada kraliyet ailesi olunca dedikodular da bitmiyor. Kral III. Charles'ın oğlu Henry, Amerikalı bir aktris olan karısı Megan Markle'ı, Kraliçe'nin naaşının olduğu Balmoral'a getirmek isteyince babasından fırça yemiş.

İngilizlerin geleneklerine bağlılığı örnek alınacak bir durum. Ancak bunu yanlış anlayıp bazılarımız kendi geleneklerimiz yerine İngiliz geleneklerine ait olmayı marifet zannediyor. Mesela Kraliçe ile kadeh tokuşturan Abdullah Gül gibi.



VİRÜSÜ FAZLA KURCALAMAYIN!

İki tane de virüs haberi var. Birincisi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PCR testi pozitif çıktığı için KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile yapacağı görüşmeyi telefonla gerçekleştirmiş. İkinci virüs haberi ise New York'ta atık sularda çocuk felci virüsüne rastlandığı için bir aylık olağanüstü hal ilan edilmiş. Benim bütün yaşadıklarımızdan anladığım şu: Virüs denen şeyi arayan buluyor. Çok fazla kurcalamamak lazım.

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