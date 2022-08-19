Diplomasi devrede

Ortadoğu'da bir "dost ülkeler çemberi" kurmaya çalışan Türkiye'nin önünde iki isim biraz engel gibi duruyor. Bunlardan biri Mısır diktatörü Sisi, diğeri de Suriye diktatörü Esad.

Sisi, 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirip hapse atarak iktidar oldu. O güne kadar Türkiye ile Mısır'ın arası çok iyiydi. Hatta Tayyip Erdoğan, Mursi'nin seçim kampanyasında Kahire'ye gitmişti. Ancak Sisi'nin darbesiyle aralar açıldı. Buna rağmen Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkiler azalmadan devam etti. Şimdi de iki ülke arasında diplomatik düzeyde görüşmeler yapılıyor.

Bir diğer sorunlu isim ise Suriye'nin diktatör Beşar Esad. Esad, Amerika'nın ürettiği Arap Baharı'nın kurbanlarından biri oldu. O dönemde Türkiye'nin başbakanı olan Davutoğlu, Amerikan rüzgârına kendini kaptırıp Suriye ile Türkiye'nin arasını iyice açtı. Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ı da Esad'ın çok kısa sürede devrileceğine inandırdı. Sonuçta Suriye parçalandı, on binlerce kişi öldü, milyonlarca Suriyeli de Türkiye ve Ürdün'e göç etti.

Şimdi tekrar diplomatlar düzeyinde ilişki kurulmaya çalışılıyor. Ancak bu süreçte Suriye'ye Amerikan destekli PKK iyice yerleşti. Bakalım Türkiye, Rusya, İran ve Suriye aralarında anlaşıp bölgeden Amerika'yı atmayı becerebilecekler mi?



AFGANİSTAN'DA TERÖR BİTMİYOR

Amerika'nın sebep olduğu terör, bugün Kâbil'de bir camiyi vurdu. Gerçekleşen patlamada 21 Afganlı öldü. Türkiye, Afganistan'a başsağlığı diledi.

Bu arada iklim değişikliği ağustos böceklerini de vurdu. Fransa'da sıcaklardan ötürü ağustos böcekleri baygınlık geçiriyormuş. Zaten sıcaktan ölen insanlar artık rutin haber oldu.



ERDOĞAN'DAN BARIŞ HAMLESİ

Bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi hamleleri tam gaz devam ediyor. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine dün Lviv'deydi. Zirveye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Toplantıda Rusya-Ukrayna arasında barıştan tahıl koridoruna ve nükleer santrallerin güvenliğine kadar birçok konu masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Zelenski, Türkiye ile Ukrayna arasında savaşta tahrip olan altyapının inşası için anlaşma imzalandığını açıkladı. Ukraynalılar da Erdoğan'a büyük sevgi göterisinde bulundu.

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