Suriye ile yeni dönem

Türkiye-Suriye sınırında olağanüstü gelişmeler var. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki sınır karakoluna, Suriye topraklarındaki PKK'lılar tarafından havan saldırısı düzenlendi. 1 Mehmetçik şehit oldu, 4 de yaralı var.

Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere dikkat çeken bir konuşma yaptı. Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolundaki adımlardan söz etti.

Çavuşoğlu, "Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm, siyasi çözümdür. Rejim ile muhalefetin anlaşması gerekiyor" deyip ekledi: "Öncelikle 'barıştırma' değil 'uzlaştırma' kelimesini kullandım. Sadece Suriye değil, Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı."



HALEP CANLANDIRILABİLİR

Çavuşoğlu, geçen hafta da Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü görüştüğünü söylemişti. Eğer Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri normalleşirse, Suriye topraklarında Amerika tarafından silahlandırılıp üslendirilen PKK'lıları tasfiye etmek de mümkün olur. Dahası Suriye'nin meşru rejimi ile işbirliği yaparak Halep şehrini yeniden yaşanılır hale getirebiliriz.

Bilindiği gibi Halep, Suriye'nin İstanbul'udur. 6 milyon nüfuslu Halep eski hâline kavuşturulduğu takdirde Türkiye'deki mülteci Suriyelilerin çoğu bu kente geri döner. Eski zamanlarda, yani Suriye iç savaşından önce Gaziantep Havaalanı, Halepliler tarafından kullanılırdı. Gaziantep'te bir lokantadaki 100 kişinin 60'ı Halepli olurdu ve bundan herkes memnundu.



DAVUTOĞLU'NUN ÇIKMAZ YOLU

Sonuçta Amerika'nın altüst ettiği Ortadoğu'nun kurban ülkelerinden birinin Suriye, diğerinin de Irak olduğunu biliyoruz. Eğer Türkiye kendine güvenmeseydi, 15 Temmuz sonrasında Türkiye de Suriye gibi olur ve iç savaş ülkeyi bölebilirdi. Şimdi artık Türkiye, bölgesinin barış ve istikrar kaynağı.

Hillary Clinton ve oradaki odaklara çok yakın olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'yi soktuğu yanlış Suriye yolundan çıkma vakti geldi de geçiyor.

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