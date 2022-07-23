Dünya gıda krizinin çözümü ve Erdoğan’ın arabuluculuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan aylardır dünyanın beklediği olayı nihayet gerçekleştirdi. Dünyanın gözü dün İstanbul'daydı ve tarihi bir ana şahitlik ettik. Çok büyük bir gıda krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde önlenmiş oldu. Erdoğan, dün Dolmabahçe'deki Başkanlık Ofisi'nde yaptığı konuşmada, "Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Rusya ile Ukrayna temsilcilerinin savaştan beri imza attıkları tek ortak metin bu. Peki bu anlaşma ne anlama geliyor? Anlamı şu: Dünyayı doyuracak koridorun açılması için tarihi bir adım atılmış oldu. Türkiye'nin gücü ve Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi olmasaydı dünya yıllarca kıtlık ve tahıl krizini konuşmaya devam ederdi.

Nitekim imza töreninde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu anlaşma Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımları sayesinde oldu" dedi. BM Genel Sekreteri'nin ağzından bu sözleri duymak, Türk dış politikasının ne kadar doğru yolda ilerlediğini bir kez daha gösterdi.

Sadece Guterres değil dünya basını da Türkiye'nin bu diplomasi başarısından övgüyle bahsetti. Aylardır 2023 seçimlerinin öneminden ve Türkiye'nin istikrarından bahsediyoruz. Bu önem her geçen gün daha da artıyor. 6'lı masa bunu görmese de toplum görüyor.



ALMANYA'NIN BAŞINA TAŞ DÜŞTÜ

Öte yandan Rusya'nın doğalgaz boru hattını yeniden hizmete sokması, özellikle Almanya'ya derin bir nefes aldırdı. Macaristan da Rusya'yla asla bir anlaşmazlığa girmeyeceğini deklare etti. Bazı Avrupa devletleri, Ukrayna'ya silah yardımı yapmaktan vazgeçeceklerini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Gaz alamazsak Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz; çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız" diyerek bir itirafta bulundu. Bu itiraf herkese "Almanların başına taş mı düştü" dedirtti.

Galiba Avrupalılar, Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya'yı durduramadığını ama savaşın uzamasına sebep olduğunu yavaş yavaş idrak ediyor. Bütün dünyayı batırıp krize soktuktan sonra geç gelen bir idrak ama yine de hiç yoktan iyidir.



ABD ARTIK CAZİP DEĞİL

Dünya tersine dönüyor. Şimdiye kadar dünyanın dört bir yanından bunalmış, yeni fırsatlar arayan insanların Amerika'ya göç etmeleri büyük bir rüyaydı. İçinde bulunduğumuz dönemde ilk kez Amerika'dan başka ülkelere göç hız kazandı. ABD'de artan yaşam maliyetleri ve ülkedeki siyasi belirsizlik, insanları Avrupa ülkelerine yönlendiriyor. Küçük Avrupa şehirleri, ABD'li gençlerin gözdesi olmuş durumda.

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