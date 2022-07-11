Türkiye düşmanı lobiler harekete geçti

Yunan ve Ermeni lobileri Türkiye'ye F-16 uçağı verilebileceği söylentisi üzerine harekete geçtiler. Dün 35 senatör Başkan Biden'e yazdıkları mektupta, Türkiye'ye F-16 uçağı verildiği takdirde Erdoğan'a hakim olunamayacağı uyarısı yaptı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kontrol etme emellerini itiraf etmiş oldular. Dünyada siyasetin lobilerin ve şirketlerin eline geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Siyaset kurumu hızla eriyor ve milli irade denen şey neredeyse hiçbir toplumda kalmadı. Dünyada milli iradelerin yerini şirket yönetim kuruları aldı. Dünyanın demokrasiye ve doğru siyasete ihtiyacı her zamankinden çok daha fazla. Biz de siyaset kurumunu korumak ve çalıştırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Yakında dünya daha da karışacak.



SUİKASTİN ARKA PLANI

Shinzo Abe suikastinin şokundan henüz kurtulamamış olan Japonya'da üst meclisin 248 üyesi için seçim yapıldı. Shinzo Abe, Japonya'ya ABD tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda koyulan ordu kurma kısıtlamasını kaldırmak için mücadele ediyordu. Bu sebeple Abe'nin Amerikan düşmanı olduğunu iddia edenler olsa da Abe aslında küreselcilerin çok sevdiği bir siyasetçiydi. Zira aynı durum Almanya'da da var. İkinci Dünya Savaşı'nın sorumlusu olarak görülen, işgal edilen ve ordu beslemeleri yasaklanan iki ülkeydi Almanya ve Japonya. Rusya-Ukrayna gerginliğinde Almanya, Amerika'nın arzuları doğrultusunda 100 milyar $ savunma harcaması yapmaya karar verdi. Shinzo Abe de Japon anayasasının ordu tutmayı yasaklayan dokuz maddesini değiştirmeyi düşünmekteydi. Tetikçinin yakalanmış olması katilin yakalandığı anlamına gelmiyor. Acaba gerçek katil kim ve ortaya çıkacak mı?



ABD'NİN KÜLTÜREL EMPERYALİZMİ

Güney Afrika'da Cape Town da bir gece kulübü ile yapılan baskında 14 kişi öldürüldü. Geçen hafta da Kopenhag'da benzer bir katliam vardı. Bu katliamları gerçekleştiren insanların bir tür histeri içinde olduğu söyleniyor. Katil batılı ise ruhsal sorunları var denilir ve üstü kapatılır. Eğer yabancı kökenli ise birçok senaryolar üretilmeye başlanır ve sorun giderek derinleştirilir. Son katliamların arka planını henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var; Amerika, silahlı bir psikopat ile katliam yaratma adetini diğer ülkelere de ihraç etmiş oldu. Kültürel emperyalizm bu olsa gerek.



PUTİN BABA OLUYOR

Putin magazin basınının her zaman dikkatini çeken bir lider. Sadece savaşlarla değil evlilik hayatı ve sosyal yaşamı ile de basının gündeminde kendine yer bulabiliyor. Putin'in olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva'dan olan iki çocuğuna yeni bir kardeş geliyormuş. Rus basınına göre, bu hamileliğin savaş ve yaptırımlar gibi olağanüstü bir zamana denk gelmesi ve planlanan bir durum olmaması Putin'i üzmüş. Bu arada Cumhurbaşkanının istifa etmesi ve sarayının yakılması ile büyük kargaşa yaşayan Sri Lanka Rusya'dan yardım gelmesini bekliyor. Putin, bebek heyecanından dağılan dikkatini toplayabilirse herhalde yardım eder.

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