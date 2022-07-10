Bayram eski ama dünya yepyeni

Yıllardır hep birlikte kutladığımız kurban bayramlarından birini daha yaşıyoruz. Bu bayram eski bayramlar gibi ama dünya hiç eskisi gibi değil. Salgın hastalıklar, ekonomik krizler ve benzer olaylar arasında mevsimler de kaydı. Artık yazlar daha geç başlıyor ve daha geç bitiyor. Ama asıl büyük değişiklik bu değil. İnsanlık eski eğitim düzeni dışında yeni bir dünyanın arayışı içersinde. Kitapların yerini cep telefonları almış gibi. Kitap raflarındaki ansiklopediler Google karşısında eriyip gidiyorlar. Uzay teknolojileri dünyayı evrenin merkezine daha da çok yaklaştırdı. Ve bu arada bir avuç insan dünyadaki servetin ve gücün çoğuna sahip oldu. Bu insanlar savaşlara, barışa, açlığa, tokluğa karar veriyorlar. Süper devletler de bunların himayesinde. Süper devletler artık küçük ülkeleri kullanarak vekâlet savaşları yaptırıyor. Yeni moda bu. Terör örgütleri artık bunların yanında minyatür güçler gibi görülüyor ve modaları geçti.



TÜRKİYE ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ

Amerika Birleşik Devletleri hâlâ dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesi. Ama yarınından emin değil. Acaba Teksas bir referandumla Amerika'dan kopacak mı? Acaba Çin Amerika'nın karşısına daha üstün bir güç olarak ne zaman çıkacak? NATO, eski dünyada Sovyet yayılmasına karşı kurulmuş bir örgüttü. Bugünkü NATO Rusya'ya karşı kışkırtıcı davranışları sergileyen hastalıklı bir yapı halini aldı. Dünyada 60 milyon çocuk açlık sınırında. Sri Lanka veya Afganistan gibi ülkeler sorularını çözemiyorlar. Afrika'da savaşlar durmuyor. Biz Türkiye olarak bu yeni dünyada eskisinden daha güçlüyüz. Ve biliyoruz ki müttefik olarak gördüğümüz ülkeler aynı zamanda altımıza oynamaya çalışan ülkelerdir. Örneğin Avrupa Birliği, Kıbrıs'ı alıp Türkiye'yi almadı. Biliyoruz ki PKK ve FETÖ Amerikan kaynaklı örgütlerdir. Bütün bu durumlara karşın biz güçlüyüz. Kendimize güveniyoruz. Artık askeri darbeler eski günlerde kalan kötü hatıralar oldu. Dünya diplomasisinin merkezinde eskisinden farklı şekilde varız. Bütün Nato üyeleri Rusya'ya yaptırım uygulasalar bile Türkiye Rusya ile hâlâ dostça diyalog içinde.

Ortadoğu'da da yeni dostlarımız var. Ayrıca denizin ve toprağın altında büyük rezervlere sahip olduğumuz anlaşıldı. Kurban Bayramı'nı yaşarken bu yeni dünyanın farkını gözden kaçırmayalım.

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