FETÖ ve CHP’nin Berat Albayrak’a iftirası yargıdan döndü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ısrarla yaydığı kayıp 128 milyar dolar yalanını tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri, Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkûm edildi. 60 bin TL tutarındaki tazminat, Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacakmış. Böylece hem FETÖ'nün hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha tescillenmiş oldu.

Mahkemenin gerekçeli kararı ise FETÖ ve CHP yöneticilerine adeta bir ders niteliğinde. Ayrıca Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın şu sözleri de önemli: "CHP'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından milletvekiline, il başkanından birçok yöneticisine kadar bilinçli bir şekilde iştirak ettikleri organize bir iftira kampanyası olduğu anlaşılmıştır."

Ancak ne yazık ki seçim yaklaştıkça bu yalanların sürekli arttığına şahit olacağız. Mahkeme kararına rağmen bu tür iftiralar sosyal medyada dolaşıma sokulacak. Ama yargının bu kararı, gerçeği öğrenme amacı taşıyanlar açısından oldukça önemli.



İSVEÇ'TEN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

İsveç Başbakanı, NATO mutabakatına iç kamuoyundan gelen sert eleştiriler üzerine bir televizyona verdiği demeçte, "İsveç'te insanların peşine düşeceğimizden ve onları sınır dışı edeceğimizden endişelenenler olduğunu biliyorum. Ancak her zaman İsveç kanunlarına ve uluslararası düzenlemelere uyacağız ve İsveç vatandaşlarını sınır dışı etmeyeceğiz" dedi.

İsveç sürecin başından beri çelişkili mesajlar veriyor. Belli ki kendi başbakanlarını öldüren PKK'yı benimsemiş durumdalar ve feda etmek istemiyorlar. NATO başvuru süreci tamamlanmış değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, mutabakata uymayan ülke sonuçlarına da katlanır. Bu sürecin sonucu ne olursa olsun Türkiye kazanıyor. PKK ve FETÖ artık tüm Batı tarafından tescillenmiş terör örgütleri oldu. Her şey açık seçik ortada.



TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME

Hem diplomatik yollardan hem de güvenlik önlemleriyle PKK terör örgütüne yönelik mücadele başarıya ulaştıkça örgüt çözülmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır annelerinden ikisinin daha çocuklarına kavuştuğu söylendi ve "Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi" denildi.

Dilerim terör örgütünün iç siyasette de bir vesayet unsuru olarak kullanılmasının sonunun geldiği günleri göreceğiz.

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